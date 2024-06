Madagascar: Contrefaçon - Les produits alimentaires aussi

Les habillements, chaussures, accessoires et autres ne sont pas les seuls à être touchés par la contrefaçon. Les marques de produits alimentaires aussi sont de plus en plus nombreuses à être victimes de contrefaçon.

Ketchup, huiles d'olive, petits pots pour bébé, pâtes, chips, laits concentrés ou en poudre, boissons, fromages, mayonnaises, chocolats... et bien d'autres encore, intéressent également les contrefacteurs. Si pour les produits textiles, les chaussures ou lunettes de marque, des yeux avertis reconnaissent assez facilement les contrefaçons, les produits alimentaires sont beaucoup plus difficiles à reconnaitre par les consommateurs.

Peu habitués au phénomène de contrefaçon dans le secteur agroalimentaire, les consommateurs ne se rendent compte de l'état contrefait des produits qu'une fois ceux-ci consommés. En effet, les paquets sont généralement trompeurs. La première différence se ressent au niveau du goût. Les produits alimentaires aux goûts particuliers comme certains fromages, sodas, ou chips de plusieurs grandes marques célèbres, sont reconnaissables à leurs goûts par les consommateurs les plus habitués à en consommer.

Pour le reste, difficile de s'y retrouver. Si à première vue, les produits alimentaires contrefaits peuvent passer pour des produits tout à fait comestibles, le danger réside dans les ingrédients utilisés et les conditions de fabrication, de transport, d'entreposage, etc... En effet, ces produits ne respectent pas la qualité ni la quantité des ingrédients composant les produits, encore moins les dates de péremption et les conditions de conservation. Ce qui pourrait représenter un danger pour le consommateur, notamment par rapport aux possibilités d'allergie ou encore au niveau du respect de certaines valeurs nutritionnelles.

Ces produits existent-ils sur le marché malgache ? Dans la mesure où le risque zéro n'existe pas, le consommateur se doit de rester vigilant en évitant les achats auprès de marchands des rues, et en se méfiant des prix trop bas. Pour ce qui est de déceler les contrefaçons, le consommateur est peu armé pour s'assurer de l'originalité du produit. Certains indices peuvent toutefois permettre de repérer les contrefaçons : des étiquettes de mauvaise qualité ou comportant des fautes d'orthographe, des odeurs suspectes sur certains produits. En cas de doute, ne pas consommer le produit.