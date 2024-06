Congo-Kinshasa: 02 novembre 2024 - Mourir au prix de la Démocratie...

Franck Ngyke Kangundu, Pierre Kabeya, Serge Maheshe, Koko Bruno, Patient Chebeya, Bapuwa Mwamba, Didace Namujimbo, Belmonde, Kabula, Manzikala, Mutombo - ces noms résonnent comme un appel à la mémoire collective, une liste funèbre de martyrs tombés pour la démocratie. Journalistes, ils se tenaient sans défense devant leurs bourreaux, armés seulement de leur stylo de vérité, décidés à informer et à dénoncer les injustices.

Leur engagement n'était pas sans risque. Dans un contexte de répression et de violence, ils ont bravé la peur et la menace, refusant de se taire face aux abus de pouvoir. Leur mission était claire : éclairer le public, éveiller les consciences et pousser les institutions vers plus de transparence et de justice. Malheureusement, ce courage leur a coûté la vie.

Ces hommes ont payé le prix ultime pour la liberté d'expression et la quête d'un État de droit. Leur sacrifice ne doit pas être vain. À une époque où les régimes oppressifs cherchent souvent à étouffer la vérité, leur mémoire doit être honorée et leur combat poursuivi. Ils sont les héros silencieux de notre histoire, ceux dont les voix ont été réduites au silence mais dont l'écho continue de résonner dans les coeurs de ceux qui croient en la démocratie.

Aujourd'hui, avec l'instauration d'un État de droit, il est impératif que la République reconnaisse leur contribution inestimable. Une telle reconnaissance ne se limite pas à des hommages posthumes ou des cérémonies solennelles. Elle passe aussi par des actions concrètes : la protection des journalistes, la garantie de la liberté de la presse, et la lutte contre l'impunité pour les crimes commis contre ceux qui osent parler.

Ces journalistes ne cherchaient pas la gloire, ils cherchaient la justice. En honorant leur mémoire, la République doit s'engager à continuer leur combat, à faire en sorte que le sang versé ne soit pas oublié, et que la vérité pour laquelle ils ont donné leur vie continue de guider notre chemin vers une société plus juste et équitable. Leurs sacrifices sont les fondations sur lesquelles doit se bâtir notre avenir démocratique.