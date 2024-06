Congo-Kinshasa: Ni langage de bois, ni discours dithyrambique - Judith Suminwa Tuluka n'a pas droit à l'erreur !

*Las d'attendre la concrétisation de multiples promesses qui, si souvent, ont toujours caractérisé les tintamarres liés notamment, à l'épisode de la campagne électorale, les congolais, qu'elles soient leurs tendances, affinités politiques, couches sociales, ont très faim. Nombreux sont ceux qui, parmi eux, ne savent plus à quel saint se vouer pour nouer les deux bouts du mois, payer les loyers, se faire soigner, scolariser leurs enfants, les vêtir et les nourrir. Car, tous les signaux en termes d'expression simple de la vie courante sont, dorénavant, au rouge.

Contours ?

Voilà pourquoi, ils attendent de pied ferme, dès ce lundi 10 juin 2024 au Palais du Peuple, Judith Suminwa Tuluka, pour cerner les contours du programme d'action gouvernementale qu'elle va soumettre à la sanction des Députés Nationaux, pour la réussite de son premier examen de passage avant d'accéder à ses bureaux en tant que nouvelle locataire de l'Hôtel du Gouvernement, à la lisière de la Gombe.

Loin de tout langage de bois, de tout discours dithyrambique, cette toute première femme à avoir été nommée Première Ministre en RD. Congo, depuis 1960, doit absolument convaincre les Députés et passer aux actes.

Détritus

Sur le détritus d'une économie extravertie et systématiquement désarticulée, sur les cendres d'une redistribution des cartes politiques au goût d'inachevé, dans un environnement social en proie à la misère aigue, Judith Suminwa Tuluka, nommée Première Ministre, le 1er avril 2024, et dont la publication de son équipe gouvernementale n'aura été connue qu'aux petites heures de ce mercredi 29 mai 2024, n'a donc pas droit à l'erreur.

%

Car, tous les congolais, y compris le premier des citoyens, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont les yeux rivés sur le contenu de son programme d'actions et, surtout, sur les priorités qui, en principe, devront constituer l'essentiel de son ossature.

Elle et l'ensemble de son équipe sont, donc, tenus à avoir un discours mesuré et adapté aux défis auxquels le pays est, désormais, confronté, sans oublier, évidemment, la guerre qui sévit dans la partie Est.

Un programme, quel budget ?

Fin 2023, un budget 2024 avait été examiné, adopté et promulgué. Mais, à quel taux de change et pour quelles rubriques ? Aujourd'hui, au fil des jours et avec les fluctuations monétaires enregistrées en RD. Congo, doit-on penser que les chiffres de ce budget-là ainsi que ses prévisions d'allocations des ressources sont encore capables d'être maintenus en l'état pour permettre à la nouvelle Première Ministre de remplir correctement ses missions et d'assouvir les intérêts vitaux des congolais ?

Cette question mérite d'être posée, en tout cas. Car, après tout, l'affaire du Programme d'action est une chose. Mais, celle du Budget devant, normalement, l'accompagner pour sa mise en oeuvre en vue de la concrétisation de six engagements cardinaux de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il les avait, lui-même, annoncés, le 20 janvier 2024, au Stade de Martyrs de la Pentecôte, le jour de son investiture, en est une autre.

Ainsi, entre le temps de l'adoption du Programme d'action gouvernementale et celui de la préparation d'un nouveau Budget post-électoral, il faudrait attendre encore d'ici le mois de septembre 2024, lors de la session ordinaire, pour que Judith Suminwa Tuluka ait logiquement les moyens de sa politique.

Mais, dans l'entre-temps, puisque les Députés Nationaux de cette nouvelle législature doivent être installés, en même temps qu'ils doivent aller en vacances et puis, revenir, le moment venu, pour s'occuper de ce projet de loi des finances, pour l'exercice 2025, où est-ce que Judith Suminwa trouvera-t-elle toutes ces sommes d'argent, alors que le Trésor Public, saigné à blanc en raison des paiements des indemnités de sortie ainsi que de tout le florilège des frais d'installation des Sénateurs, Députés Provinciaux et des Conseillers Communaux, est sérieusement coincé et même, à la limite, en panne ?

Autant sont des questions, autant sont des équations à mille inconnus sur le chemin escarpé de l'accès aux leviers de commande de l'Exécutif Central de Judith Suminwa Tuluka, lorsqu'elle aura, enfin, succédé à Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.