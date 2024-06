Congo-Kinshasa: Session ordinaire du Comité de Pilotage, PGDF - Eve Bazaïba met le cap sur la promotion d'une économie verte

Sous la conduite de Madame Eve Bazaïba Masudi, Ministre d'Etat, Ministre de l'Environnement et Développement Durable, MEDD en sigle, le Programme de Gestion Durable des Forêts (PGDF), un projet piloté par le Ministère de tutelle sous la Coordination de Madame Nounou Booto, a organisé une réunion du Comité de Pilotage.

C'était, le jeudi 6 juin 2024, en la salle Yvonne Compere Compere de l'hôtel Sultani.

Celle-ci a mis aux prises, tous les intervenants du secteur forestier, à savoir : les hauts cadres et experts du Ministère de l'EDD, du Fonds National Redd (FONAREDD), CAFI, AFD (Agence Française de Développement), les partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que tous les acteurs, parties prenantes au niveau local ou communautaire.

La problématique de la gestion du secteur forestier étant un véritable défi à surmonter, l'Organisation de cette deuxième session du Comité de Pilotage du PGDF constitue un enjeu de taille dans la mesure où les intervenants du secteur sont appelés à mettre les bouchées doubles pour produire un travail complet et fuselé qui résume la réalité des besoins pour l'exercice 2024.

Tout en remerciant de vive voix l'ensemble des partenaires techniques et financiers, Madame Eve Bazaïba insiste pour que le PGDF puisse effectivement jouer le rôle lui dévolu. C'est-à-dire, mettre en place des outils de gestion durable et de renforcer les capacités institutionnelles des parties prenantes avec comme finalité, d'aboutir à la stabilisation du patrimoine forestier, lequel constitue un élément important dans la promotion d'une économie verte.

Aussi, doit-il s'inscrire dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale à la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable des pays partenaires à travers la mise en place de Fonds national Redd+.

Causes endogènes et exogènes

A en croire la MEDD, la ressource naturelle et forestière de la RDC est menacée par la déforestation, la dégradation de l'environnement, la culture itinérante sur brûlure, l'exploitation artisanale et anarchique des bois, l'exploitation minière et feu de brousse.

A cela s'ajoutent, certaines causes indirectes qui sont des éléments déclencheurs comme : la Gouvernance insuffisance des ressources naturelles et conflits armés, la pauvreté, le chômage qui conduit la population à s'approvisionner en produits forestiers pour assurer son vécu quotidien.

C'est pour pallier à tous ces déficits que le PGDF est né pour matérialiser le Maxime RDC, pays solution à la crise climatique. Ceci, du fait que c'est la RDC qui renferme la grande partie du Bassin forestier.

Six objectifs à atteindre

Pour Madame Eve Bazaïba, les six objectifs tournent autour de la mise sur pied du PGDF pour contribuer à une meilleure gouvernance du secteur forestier ; l'élaboration de façon participative et transparente de la politique forestière ; la Contribution au développement d'un secteur artisanal dans la filière forêt, bois opérant dans l'illégalité ; le soutien du développement et une gestion durable des forêts par les communautés et les collectivités locales décentralisées ; le renforcement à tout le niveau de l'administration publique, la gestion durable des forêts ; garantir la gestion efficiente des grandes concessions forestières, etc.

Attentes et retombées positives

Pour sa part, Bavon Nsa Mputu Elima, Coordonnateur de FONAREDD, soutient que le PGDF est un programme auquel le gouvernement et les partenaires attendent des retombées positives en ce qui concerne la gestion du crédit Carbonne.

Le PGDF doit accompagner l'administration à élaborer la politique globale de la RDC en matière des forêts en y intégrant à la loi de 2002, les nouveaux enjeux liés au crédit Carbonne.

Elle doit permettre à tirer profit pour des générations présentes et à venir. Car, la RDC dispose des avantages réels en termes d'espaces forestiers et structurants avec plus d'une composante, a-t-il conclu.

Le représentant de l'AFD a tout d'abord félicité Madame Bazaïba pour sa reconduction à la tête du MEDD. L'Agence Française de Développement se dit disposer pour accompagner la RDC dans sa quête d'une bonne gouvernance forestière.