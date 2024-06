Afrique: Mondial 2026 - La RDC arrache un précieux nul devant le Sénégal à Dakar (1-1)

Le buteur Fiston Mayele Kalala

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont arraché un précieux match nul devant les Lions de la Terranga du Sénégal (1-1), jeudi, au stade Abdoulaye Wade, à Dakar, en match comptant pour la troisième journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un bon match nul qui permet à Sébastien Desabre et ses poulains d'encaisser un point dans cette longue campagne vers la Coupe du monde.

Les Lions de la Terranga ont ouvert le score peu avant la pause par l'entremise d'Ibrahim Sarr (45+1) dans un cafouillage. Et la RDC a égalisé par Fiston Mayele Kalala à la 85ème minute. Au classement, le Soudan qui est allé battre la Mauritanie prend la première place avec 7 points, suivi du Sénégal deuxième avec 5 points, la RDC toujours troisième cette fois-ci avec 4 points, le Togo 3 points, le Soudan du Sud 2 points, et la Mauritanie bon dernier avec 1 point.

La prochaine journée, la RDC reçoit le Togo dimanche, au stade des Martyrs, à Kinshasa.

Par le passé pour rappel, la RDC et le Sénégal se sont rencontrés 9 neuf avec un avantage terrible du pays de Sadio Mané de 5 victoires contre 2 pour la RDC, et 2 matches nuls. Le tout premier match officiel entre la RDC et le Sénégal a eu lieu le 16 janvier 1968, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, soldé par la victoire des Congolais 2-1. Le deuxième, le 25 janvier 1969, soldé également par la victoire des Léopards, cette fois-là, par un score sans appel de 4-0. Visiblement, c'est à l'époque où le football congolais dominait encore le continent.

Le 29 janvier 1989, le RDC et le Sénégal vont faire un match nul (1-1) en amical, et quelques jours après, soit le 31 janvier 1989, les deux équipes vont se retrouver de nouveau dans un match amical, et le Sénégal va remporter par un score étrique de 2-1.

Le quatrième face-à-face entre les deux pays, il faut le chercher des années plus tard, le 4 février 2002 à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, soldé par la victoire du Sénégal (2-0). Le 14 janvier 2006, toujours à la phase finale de la CAN, la RDC tient bien le coût, score final (0-0). Le 11 août 2009, dans un match amical, le Sénégal s'en sort sans trop de difficulté (2-1).

Une année après, soit le 5 septembre 2010, dans le cadre des éliminatoires de la CAN, le Sénégal emmené par un certain Mamadou Niang vient battre la RDC à l'aller à Lubumbashi (4-2). Et au retour à Dakar, le 3 septembre 2011, il va récidiver (2-0). Au total, le Sénégal a marqué 14 buts contre 11 pour la RDC.

Ci-après, les matches de la 3ème journée

Mercredi 05 juin 2024

-Sierra Leone - Djibouti (Groupe A) 2-1

-Togo - Sud-Soudan (Groupe B) 1-1

-République centrafricaine - Tchad (Groupe I) 1-0

-Namibie - Libéria (Groupe H) 1-1

-Tunisie - Guinée équatoriale (Groupe H) 1-0

Jeudi - 06 juin 2024

-Malawi - Sao Tomé-et-Principe (Groupe H) 3-1

-Guinée-Bissau - Éthiopie (Groupe A) 0-0

-Mauritanie - Soudan (Groupe B) 0-2

-Libye - Maurice (Groupe D) 2-1

-Congo - Niger (Groupe E) Reporté

-Egypte - Burkina Faso (Groupe A) 2-1

-Sénégal - RD Congo (Groupe B) 1-1

-Bénin - Rwanda (Groupe C) 1-0

-Algérie - Guinée (Groupe G) 1-2

-Mali - Ghana (Groupe I) 1-2

Vendredi 07 juin 2024

-Zimbabwe - Lesotho (Groupe C) | 1300 | Johannesburg, Afrique du Sud

-Mozambique - Somalie (Groupe G) | 1300 | Maputo, Mozambique

-Kenya - Burundi (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi

-Ouganda - Botswana (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda

-Madagascar - Comores (Groupe I) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud

-Angola - Eswatini (Groupe D) | 16h00 | Luanda, Angola

-Nigeria - Afrique du Sud (Groupe C) | 19h00 | Uyo, Nigeria

-Maroc - Zambie (Groupe E) | 19h00 | Agadir, Maroc

-Côte d'Ivoire - Gabon (Groupe F) | 19h00 | Korhogo, Côte d'Ivoire

Samedi 08 juin 2024

-Cameroun - Cap-Vert (Groupe D) | 13h00 | Yaoundé, Cameroun

-Gambie - Seychelles (Groupe F) | 16h00 | Berkane, Maroc.