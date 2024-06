Afrique: Mondial 2026 - Un ancien de V. Club dans l'effectif togolais pour affronter la RDC

Marouf Tchakei en train d'armer un coup-franc)

Un ancien joueur de V.Club, Marouf Tchakei, fait partie de l'effectif togolais qui va affronter les Léopards de la RDC, dimanche, à Kinshasa, pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a-t-on appris du site officiel de la Fédération togolaise de football.

Marouf Tchakei c'est un milieu de terrain qui a évolué pendant deux saisons, soit de 2021 à 2023, au sein de l'AS V.Club. Avec l'équipe de "Bana Mbongo", il a joué 38 matches et a marqué 12 buts, dont 5 sur les balles arrêtées. Marouf Tchakei qui présentement évolue au sein de Ihefu, en Tanzanie, a laissé une bonne impression chez les supporteurs de V.Club, qui l'ont même surnommé "spécialiste des coups-francs". C'est un Togolais qui connait bien le stade des Martyrs de la Pentecôte et le public sportif congolais.

A la première séance d'entraînement des Eperviers, au stade Kégué, à Lomé, Marouf Tchakei, a fait allusion à une possible victoire du Togo devant à la RDC à Kinshasa : « avant de quitter nos clubs, l'objectif est de venir gagner les deux matches. C'est un premier entraînement léger, le groupe n'est pas encore au complet. On attend les autres gars et dès demain les choses sérieuses vont commencer. On compte sur notre public, le 12ème homme, pour nous pousser à remporter cette victoire à la maison avant de penser à celle contre la RD Congo », a-t-il déclaré.

La RDC et le Togo vont s'affronter pour la première fois depuis la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations Can 2017, où les Léopards s'étaient imposés sur la marque de 3 buts à 1, buts de Junior Kabananga, Firmin Mubele et Paul-José Mpoku. La légende togolaise Emmanuel Adebayor était bel et bien sur le terrain.