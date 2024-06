Congo-Kinshasa: FPC - Barbara Kanam apporte un soutien à Mbilia Bel pour son concert de Zénith de Paris !

«Elle est à la fois Légende et Icône de notre culture ainsi que de la scène musicale continentale, la Cléopâtre Mbilia Bel que je considère comme une mère et mentor, m'a rendue visite dans mon cabinet de travail à Kinshasa. Ce fut un plaisir et une joie immense de la rencontrer et d'échanger vivement autour de son prochain spectacle au Zénith de Paris, en France. Un événement que nous allons célébrer en grande pompe». Cette déclaration émane de Mme Barbara KANAM, Directrice générale du Fonds de promotion culturelle (FPC), un des établissements publics de l'Etat congolais.

Les sources administratives de cet établissement renseignent que la chanteuse congolaise Mbilia bel est venue solliciter un accompagnement du Fonds de promotion culturelle pour un projet d'une production scénique qu'elle projette à Paris, en France dans les prochains jours.

«Maman Mbilia Bel est venue me voir pour me parler de son événement au Zénith prévu dans les tout prochains jours et pour d'autres choses », a confirmé la directrice générale du FPC.

Et d'ajouter : « Ce fut un plaisir et une joie immense de la rencontrer et discuter vivement autour de son prochain concert en Europe, un événement que nous allons célébrer en grande pompe. Maman Mbilia est à la fois Légende et Icône de notre culture ainsi que de la scène musicale continentale. Je la considère comme une mère et comme mon mentor. Vraiment beaucoup de respects pour cette grande dame».

%

Toujours joviale et ouverte, Barbara Kanam a été très émue de recevoir cette doyenne de la Rumba congolaise avec qui elles ont échangé sur beaucoup d'autres sujets importants sur l'évolution de la musique congolaise par rapport aux enjeux numériques.

Le fonds de promotion culturel est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la culture, arts et patrimoines. Il a pour objectifs de financer des projets favorisant l'éclosion de la production littéraire, de l'industrie cinématographique, des arts scéniques, plastiques, de la scène musicale ainsi que toutes autres disciplines culturelles et artistiques.

Depuis juillet 2023, le FPC est dirigé avec perspicacité et transparence par la Diva africaine, la chanteuse Barbara Kanam qui a été nommée par ordonnance présidentielle.