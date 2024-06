Cameroun: 80è anniversaire débarquement Normandie - 2 jeunes ambassadeurs francophones camerounais chez Macron

Cérémonie internationale - Saint-Laurent-Sur-Mer / Omaha Beach - ce 6 juin 2024. Le Cameroun à l'honneur sur la scène internationale.

Les Jeunes Ambassadeurs Francophones ( JAF) de nationalité camerounaise, aux côtés de quatre autres du continent africain, font partie de la délégation officielle du président de la République Française, Emmanuel Macron, lors de la cérémonie internationale commémorant le 80ème anniversaire du débarquement de Normandie, tenue ce jeudi 6 juin 2024 à 15 heures 30, heure de Paris, sur la plage d'Omaha Beach.

Les trois JAF camerounais qui ont l'insigne honneur d'être de la délégation du président Macron, ont été parrainés par l'ONG Trois Lys - Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé ( Cameroun) dont Éliane Régine NSOM est la fondatrice - présidente.

Plus de 25 chefs d'État et de gouvernement ont pris part à la cérémonie d'Omaha, dont Joe Biden des États-Unis, le Roi Charles III d'Angleterre qu'accompagne son épouse Camilla, Zelensky le président ukrainien, entre autres dirigeants du monde. Les cérémonies commencées ce 06 juin, et relatives à la Libération de la France, s'étaleront jusqu'en 2025.

"Bravo au Comité Francophonie JAF. Sincères félicitations et courage à Hélène Fomude AKWI et Paul Nelson TOMBI pour leur engagement citoyen à défendre les valeurs de la Francophonie et à porter les couleurs du Cameroun à l'international", a laissé entendre Éliane Régine NSOM, approchée par une journaliste de Camer.be. La Camerounaise Eliane Regine Lafleur NSOM est par ailleurs vice- présidente mondiale du Comité Francophonie JAF dont l'ONG Trois Lys - Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé est point focal en Afrique.