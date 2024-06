Madagascar: Énergies renouvelable - Le solaire, solution à impact rapide

Le pari gagnant ? Le pays mise sur l'énergie solaire pour sa transition énergétique. Les professionnels de l'énergie solaire, de l'utilisation des panneaux photovoltaïques et les investisseurs se sont réunis au Radisson Blu Ambodivona, dans le cadre de la Solar Week 2024.

Le constat a été fait que l'énergie solaire pourrait devenir la prochaine source d'énergie phare dans un avenir proche, grâce à son «impact rapide» sur la population. Les ateliers, qui se sont terminés hier, ont inclus une séance de travail dédiée à l'émergence énergétique par l'énergie solaire. Lors de cette séance, les experts en énergie renouvelable ont unanimement souligné que la Grande île a un rôle capital à jouer dans la transition énergétique vers le solaire.

Cependant, cette transition ne se fera pas du jour au lendemain. Différents paramètres doivent être pris en compte, tels que le financement et l'utilisation de cette énergie, qui varient selon les contextes urbains et ruraux.

En plus de l'énergie solaire, Madagascar vise à ce que d'ici 2030, 80 % de son mix énergétique soit composé d'énergies propres et durables. L'Alliance Solaire Internationale prévoit de mettre en oeuvre des projets en ce sens à Madagascar, renforçant ainsi les efforts pour une transition énergétique réussie.

« Nous avons les matières premières, et nous pouvons les exploiter à notre profit. Ainsi, nous pouvons augmenter la production d'électricité et, par conséquent, le nombre de bénéficiaires », a déclaré hier Olivier Jean Baptiste, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, à Ambodivona. Il a également souligné que Madagascar bénéficie de 2 800 à 3 000 heures d'ensoleillement par an sur l'ensemble de son territoire.

Le pays sera, avec les Comores et les Seychelles, le théâtre de l'intégration progressive de l'énergie solaire, pour réduire la dépendance envers les énergies fossiles. « Cette année, nous (l'ISA, NDLR) proposons de mettre en oeuvre des projets aux Comores, à Madagascar et aux Seychelles avec le soutien financier de la QUAD. Sur la base de discussions préliminaires, trois domaines de technologies solaires ont été identifiés pour cette proposition : le stockage solaire du froid, la solarisation des installations de soins de santé et les systèmes de pompage d'eau solaires », explique le Docteur Ahmed Barakat, chef de programmes au sein de l'alliance solaire internationale.