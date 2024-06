Madagascar: Cinéma - Luck Razanajaona - « Disco Afrika » continue son ascension

Après son triomphe en Espagne la semaine dernière, où il a remporté deux prix, le film « Disco Afrika : Une histoire malgache », réalisé par Luck Ambinintsoa Razanajaona, poursuit son parcours éblouissant à l'international. Cette fois-ci, il a été sélectionné pour être projeté au Afrika Film Festival Köln, à Cologne, en Allemagne, du 19 au 29 septembre, où il sera en compétition avec d'autres films internationaux.

L'Afrika Film Festival Köln est une institution existant depuis plus de 30 ans, offrant des programmes de films sur des sujets africains à Cologne. Il a acquis une réputation de festival incontournable, tant au niveau culturel que cinématographique en Allemagne, et a été reconnu par les European Enterprise Awards comme le festival de films africains le plus complet d'Europe.

« Le producteur du film est responsable de sa distribution en le soumettant à différents festivals. C'est parfois lors de la sélection du film que j'en suis informé », souligne le réalisateur Luck Ambinintsoa Razanajaona. Cette coproduction malgache, française, allemande, mauricienne, sud-africaine et qatarienne marque le premier long-métrage de Luck Razanajaona. Le film a déjà remporté plusieurs prix prestigieux, notamment le Wouter Barendrecht Award au Festival International du Film de Rotterdam, le prix Cinémas AG Kinos - Mention spéciale à la Berlinale, le Prix de la coopération espagnole au Festival des Cinémas Africains de Tarifa, ainsi que le Prix d'interprétation masculine au même festival en Espagne.

Aventure internationale

Le film a été présenté dans de nombreux festivals internationaux prestigieux, tels que la Berlinale en Allemagne, le Festival International du Film de Marrakech au Maroc, le Festival International du Film de Toronto au Canada, le Festival Vues d'Afrique au Canada, le Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina à Milan en Italie, le Festival International du Film de Seattle aux États-Unis, et le Festival des Cinémas Africains de Tarifa en Espagne. Sa prochaine étape est l'Afrika Film Festival Köln à Cologne, en Allemagne, où il continue de séduire et d'impressionner les critiques et le public du monde entier.

D'une durée de 81 minutes, le film raconte l'histoire poignante de Kwame, un jeune homme de 20 ans, qui retourne dans sa ville natale de Tamatave après avoir vécu un drame dans les mines de saphir où il travaillait. Sans emploi et vivant avec sa mère, Kwame est confronté quotidiennement aux crises sociales et à la corruption qui gangrènent son pays. Pris entre la tentation de l'argent facile et la loyauté envers sa famille, l'individualisme et l'éveil politique, il doit faire des choix déterminants qui façonneront son avenir. Le film explore les dilemmes moraux et les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans un contexte de précarité et de tensions socio-politiques.

« Cela fait huit ans que je travaille sur mon premier long-métrage, Disco Afrika, dont trois années ont été consacrées à la recherche de financements. Enfin, en août, les Malgaches auront l'opportunité de découvrir le fruit de ce travail acharné grâce à l'initiative de projection Mitety Vohitra, visant à toucher chaque quartier. Nous réalisons ainsi notre rêve de permettre à chaque Malgache d'apprécier un film d'envergure internationale, conçu par l'un des leurs », déclare Luck Razanajaona.