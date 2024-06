En RDC, de nombreuses voix s'élèvent depuis quelques années pour dénoncer la corruption qui mine tous les secteurs de la vie nationale et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Cette situation est encore plus criante au sein des institution étatiques et dans le processus électoral. Dans les institutions et entreprises étatiques, les cas de corruption sont légion et leurs auteurs ne sont pas souvent inquiétés.

Concernant le processus électoral et particulièrement le 4 -ème cycle électoral en cours, la classe politique et les organisations nationales d'observation électorale n'ont cessé de dénoncer des cas de corruption qui entachent ce processus au point que certains candidats, notamment aux élections sénatoriales ont préféré retirer leurs candidatures pour ne pas cautionner ces antivaleurs.

-Pour une certaine opinion, il est plus que jamais temps que tous les congolais se mettent à l'oeuvre pour éradiquer ce grand fléau qui constitue un véritable frein au développement de la RDC. Et pour y parvenir, il faudra mettre en place des structures qui militent pour l'émergence des hommes et des femmes intègres, animés par les valeurs de moralité, de transparence et de bonne gouvernance.

D'aucuns en revanche, estiment qu'il faut une justice forte et des sanctions à tout congolais qui se livre à des actes de corruption, quel que soit son rang social ou son appartenance politique.