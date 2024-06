Madagascar: Festival - Le « Kolontsaina anaty elakelatrano » s'installe à Besarety

La cinquième édition du festival « Kolontsaina anaty elakelatrano » se tiendra du 7 au 9 juin dans la capitale, transformant les rues en un vaste espace artistique et culturel. Ce festival communautaire utilise l'art pour enrichir la vie de la communauté.

« C'est une manifestation culturelle qui reflète la réalité de notre pays. Nous utilisons l'art pour transmettre des messages. On peut faire mieux sans attendre, on peut agir par nous-mêmes », explique Hanta Navalona Razafimanantsoa, plus connue sous le nom de Sleeping Pop, organisatrice de l'événement, lors d'une rencontre avec la presse à Besarety hier.

Durant les deux premiers jours, le festival se déplacera à l'EPP Besarety pour initier les élèves au monde de l'art avec des projections de films et la création d'une fresque murale. Pour clôturer le festival, une jam session, une peinture murale sur le marché de Besarety et diverses performances artistiques, incluant danseurs, chanteurs, slameurs et autres talents, animeront les rues.

« Nous avons lancé un appel aux artistes et accueilli tous ceux qui y ont répondu. L'événement est ouvert à tous. Nous avons choisi l'EPP Besarety en raison de l'état dégradé de ses murs, car il s'agit d'un lieu dédié à l'éducation », souligne Sleeping Pop. Le festival « Kolontsaina anaty elakelatrano » promet de faire vibrer la capitale, offrant un véritable bain de culture à ses habitants et mettant en lumière l'impact positif de l'art dans la communauté. Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer la créativité et l'engagement social.