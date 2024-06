Madagascar: Rallye Motul V - Mika et Faniry visent le titre national

Les jumeaux Rasoamaromaka participeront à toutes les manches du championnat de Madagascar des rallyes saison 2024. Ils prendront le départ du Rallye Motul V samedi.

La première manche du championnat de Madagascar des rallyes de ce week-end s'annonce électrique. Après avoir participé et brillé aux trois premières manches du Clio Trophy, comptant pour le championnat de France des rallyes Terre, les jumeaux Mika et Faniry Rasoamaromaka sont au pays, depuis plus d'une semaine .Ils comptent participer au Rallye Motul V.

En compagnie de Fabrice Rasata du club TMF, Mika sera au volant d'une Mitsubishi Lancer évolution X, M12. Faniry sera, quant à lui, copiloté par Mahenintsoa Randriambololona sur la même Peugeot 208 T16. Les jumeaux vont participer aux cinq manches nationales et aussi au Rallye Terre Clio Trophy dans son intégralité.

« Mon objectif personnel cette saison est de remporter le titre des juniors en France pour devenir le pilote officiel de Renault, et d'arracher un deuxième sacre national à Madagascar», confie Mika. «J'ai comme ambition de décrocher le titre des juniors en France et essayer également de remporter le titre de champion de Madagascar», livre, de son côté, Faniry. Ils sont à la fois concurrents et Team dans les spéciales.

Les jumeaux ont eu du mal à décrocher le titre national durant la dernière saison. Ils ont manqué la première manche de la courte saison 2023.

Concurrents et Team

Ils ont pourtant brillamment remporté presque toutes les manches de la saison. «Nous conduirons la même voiture qui a le potentiel. Il nous suffit juste de bien nous préparer, d'assurer et de bien gérer le pilotage», poursuit Faniry.

«En attendant la préparation de la P206, je vais conduire cette voiture, préparée par Maibs Prepa et Rado Ravelojaona. Elle pourrait, je pense, rivaliser avec la voiture de Faniry et celles des autres challengers principaux», souligne Mika, champion national en 2022. Il a remporté sa toute première victoire au Clio Trophy, pendant la deuxième manche, après son abandon durant les première et troisième manches. En Corse, il a déjà été tout proche de la victoire, mais il a fait une sortie de route, lors de la dernière spéciale, il y a plus d'une semaine. L'an passé, il a fini troisième chez les juniors et quatrième au général du championnat français.

Faniry a, pour sa part, terminé vice-champion de Madagascar en 2023. En France, durant cette saison, il a fini troisième à deux reprises, lors des deux premières manches, les Rallyes Terre des Causses et Terre de Castine. Dernièrement en Corse, il a eu un problème au niveau du capteur PMH. Les jumeaux promettent de faire encore mieux à la quatrième manche du Clio Trophy.