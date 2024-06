Madagascar: Assainissement - Des habitants sensibilisés à la protection de l'environnement

Actuellement, le monde est confronté à diverses crises environnementales, notamment la perte de biodiversité, le changement climatique et la pollution.

À l'occasion de la Journée Mondiale de l'Environnement célébrée hier, une action d'assainissement a été menée dans le quartier d'Ankorondrano par la société InterEx SA-FedEx. Les habitants du quartier ont été sensibilisés à la protection de l'environnement à travers cette initiative. Des poubelles de tri ont été installées, visant à enseigner le recyclage aux résidents et à réduire la quantité de déchets envoyés à la décharge. Cette mesure permettra également de diminuer les ordures jetées dans les canaux, contribuant ainsi à un environnement plus propre et sain.

Des brouettes, pioches, pelles, râteaux, balais, cisailles, ramasse-feuilles ainsi que des fleurs pour embellir le quartier ont été offerts au fokontany d'Ankorondrano Andranomahery. « Ces matériels permettront à notre communauté de poursuivre ses efforts en faveur de la propreté du quartier.

Ensemble, nous avons participé au curage des canaux, au désherbage, à la plantation d'arbres et à la mise en place de poubelles de tri », a souligné Valisoa Rahajarivolala, project and marketing executive chez FedEx. Onja Fitia Ranomenjanahary, chef adjointe du fokontany, a également mis en avant l'importance de cette initiative, soulignant que ces actions vont améliorer la qualité de vie des habitants et protéger l'environnement.

Les activités menées auront un impact positif sur l'environnement du quartier d'Ankorondrano. Le curage des canaux permettra d'améliorer le drainage des eaux pluviales et de réduire les risques d'inondation. Le désherbage et la plantation d'arbres contribueront à embellir le quartier et à améliorer la qualité de l'air.