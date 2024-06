Madagascar: Santé publique - La qualité des soins s'améliore

Un salon réservé aux opérateurs privés du secteur santé a eu lieu hier au Carlton Anosy. Il a pu mettre en avant une hausse de la qualité des prestations.

Adopter un système de santé unique contribue à l'amélioration de la qualité des soins offerts à chaque individu. Le salon du secteur privé de la santé, tenu hier et se poursuivant ce jour à l'Hôtel Carlton Anosy, vise à promouvoir ce système. Selon Barbara Rakotoniaina, présidente du Groupement du Secteur Privé de la Santé Madagascar, cette initiative englobera une série de mesures visant à améliorer les normes et les standards de soins.

«Il sera alors possible d'optimiser la chaîne d'approvisionnement en produits médicaux, diversifier les sources de financement, renforcer les compétences du personnel médical, mettre à disposition des équipements de pointe, encourager l'entrepreneuriat dans le domaine de la santé, développer des partenariats stratégiques, intégrer les avancées technologiques et optimiser les systèmes d'information», affirme-t-elle.

L'initiative visant à améliorer le système de santé et la qualité des soins offerts repose sur l'engagement des professionnels de la santé. Des prestataires de soins, des médecins, des sage-femmes, des infirmiers du secteur privé, ainsi que des gestionnaires de formations sanitaires, des représentants d'associations et des étudiants des Facultés de Médecine et des Instituts de paramédicaux ont participé activement au salon. Cet événement a offert une plateforme où les experts du secteur privé et public ont partagé leurs connaissances et leurs expériences, permettant ainsi d'engager des discussions constructives pour trouver des approches innovantes pour améliorer la santé de la population.

%

Capital humain

La directrice de l'Institut National de la Santé Publique et Communautaire, Sahondra Nirina Pâquerette, a souligné l'importance d'une collaboration renforcée entre les secteurs privé et public de la santé pour promouvoir un système de santé unique. Elle a illustré son propos en mettant en avant la nécessité pour les professionnels de santé des deux secteurs de travailler ensemble dans des initiatives telles que la sensibilisation de la population à la planification familiale, afin de contribuer à la gestion du capital humain.

Lors de ce salon, plusieurs domaines essentiels ont été abordés, notamment la formation continue des professionnels de santé du secteur privé, la disponibilité des produits liés à la planification familiale, à la santé maternelle, infantile et nutritionnelle, la gestion des urgences et le financement de la santé. Dans l'optique d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients, les participants ont bénéficié de mises à jour et de formations gratuites dispensées par des experts nationaux et internationaux. Ils ont également eu l'opportunité de participer à des sessions d'échanges sur le marché et l'entrepreneuriat dans le domaine de la santé.