Congo-Brazzaville: Le PCT et le gouvernement échangent sur des sujets d'intérêt national

Le Parti congolais du travail (PCT) et plusieurs membres du gouvernement ont souligné, au terme de leur rencontre du 6 juin à Brazzaville, la nécessité de trouver des solutions idoines aux questions qui touchent le commun des Congolais, a-t-on appris.

Formation politique majoritaire au pouvoir, le PCT et une délégation gouvernementale de dix-neuf ministres, conduite par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, ont eu un « débat franc et responsable », sur les sujets d'intérêt national et d'actualité du moment, peut-on lire dans un communiqué du parti.

« Les centres d'intérêt ayant fait l'objet d'échanges sont la nécessité de privilégier le bon voisinage avec les pays limitrophes ; la prise en charge de la sécurité de la population ; le traitement parcimonieux du volet social, incluant le dialogue social et les différents problèmes sociaux ; le redressement des pans de l'Etat qui accusent des faiblesses », explique le communiqué.

Selon le PCT, cette séance de travail s'est tenue conformément aux recommandations de son 5e congrès ordinaire et à une directive de son secrétaire général, Pierre Moussa, sur la mise en place d'un cadre de concertation entre le parti et le gouvernement, institué par le bureau politique. « Le gouvernement est majoritairement PCT et à ce titre, ce dernier peut se concerter avec l'exécutif pour, d'une part, s'informer de la mise en oeuvre du projet de société du président de la République, et, d'autre part, émettre des avis sur le fonctionnement du gouvernement et éventuellement des propositions pour une meilleure prise en main des problèmes de la populations», a conclu le PCT.