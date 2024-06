Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - Le Secrétariat permanent doté d'équipements informatiques

L'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türenem, a remis, le 6 juin à Brazzaville, du matériel informatique et bureautique au Secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Sepcim-aemec), Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck. Le matériel aidera la structure dans l'accomplissement de certaines de ses missions.

Le don de la Turquie au Sepcim-aemec est composé, entre autres, d'ordinateurs de bureau et portables, des imprimantes, des scanners. « Ce don de matériel informatique n'est qu'un exemple de différentes actions prévues dans le cadre de notre coopération », a fait savoir l'ambassadeur Hilmi Ege Türenem, en présence du colonel turc, Haldun Koçak, attaché militaire ayant fait le déplacement de Kinshasa pour la circonstance car le don est financé par le ministère turc de la Défense.

De son côté, le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a remercié le ministère turc de la Défense pour ce don qui témoigne, selon lui, du renforcement des liens de coopération et d'amitié.

Dans le cadre de cette coopération, l'ambassadeur turc a annoncé qu'une dizaine de juristes congolais va séjourner à Ankara, l'année en cours, pour une formation en Droit maritime. Laquelle formation sera financée par l'agence turque de développement, Tika. « Ce genre de formation peut se multiplier dans les années à venir », a précisé le diplomate.

Partage d'expérience

A dire vrai, la Turquie se toujours dit disposée à apporter sa pierre à l'effectivité de la mise en oeuvre de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Le pays ayant une expérience en matière d'affaires maritimes et des eaux continentales souhaite renforcer la coopération avec le Secrétariat permanent et continuer à appuyer ses actions, à en croire l'ambassadeur. « Le Congo dispose d'environ 5000 km d'eaux continentales qui attendent d'être maîtrisées », a-t-il poursuivi.

Ainsi, depuis quelques temps, la Turquie entretient des contacts étroits avec le Sepcim-aemec. « Conscientes de la volonté des autorités congolaises de concrétiser une ambition légitimement affichée et une préoccupation majeure, celle de l'utilisation rationnelle et la protection des eaux maritimes et continentales, les autorités turques ont décidé de soutenir cette initiative par des actions tangibles », a indiqué Hilmi Ege Türenem.

Colloque

Par ailleurs, un colloque scientifique international en rapport avec les eaux continentales sera organisé en terre congolaise. L'ambassadeur turc a souhaité apporter son soutien à cet événement. Selon lui, les contacts sont déjà pris avec Tika, qui est en train d'étudier les modalités de contribution à ce colloque. Le dossier y relatif sera suivi avec beaucoup d'attention, car la Turquie désire être un partenaire privilégié dans l'organisation de ces assises.

Hilmi Ege Türenem a rappelé que la visite d' Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, effectuée du 21 au 27 avril en Turquie, a ouvert les différentes pistes de coopération.