Congo-Brazzaville: Ecologie - Une sensibilisation à Pointe-Noire à l'importance des abeilles dans la société

La coopérative agropastorale Ya Diyi, spécialisée dans la production du miel et d'autres produits de la ruche fera une communication pour sensibiliser le monde artistique et culturel africain aux grands enjeux de la sauvegarde de l'abeille, en raison de son apport crucial dans la vie et la survie des poumons écologiques mondiaux dont le bassin du Congo.

« Quand l'abeille bourdonne à nos oreilles » ou « Comment tout au long de l'histoire l'abeille a constitué une source d'inspiration à des artistes (littéraires, peintres, cinéastes...) et « Mon miel, mon abeille : une affaire de sécurité alimentaire et d'urgence climatique » sont les principaux thèmes de la communication.

La coopérative agropastorale Ya Diyi va montrer l'importance écologique de l'abeille et les vertus thérapeutiques du miel ainsi que d'autres produits de la ruche (gelée royale, propolis, cire, etc.). L'objectif principal de cette approche communicationnelle est de sensibiliser le monde artistique et culturel africain à la sauvegarde de l'abeille « Certes, il y a beaucoup de pollinisateurs pour assurer la vie et la croissance de la biodiversité. Mais l'abeille est selon la communauté scientifique mondiale cet insecte qui participe à plus de 90 % de la croissance, la vie et la survie du couvert végétal qui séquestre d'importantes quantités de dioxyde de carbone émises dans l'atmosphère par l'homme », affirment les responsables de la coopérative.

%

Ainsi, la sauvegarde de l'abeille devient tout un challenge au niveau planétaire vu l'urgence climatique à laquelle est confrontée l'humanité, désormais tenue aux exigences de l'Accord de Paris parmi lesquelles le maintien de la température moyenne de la planète « nettement » en dessous de deux degrés.

Pour l'artiste africain, ajoutent les organisateurs, le challenge serait de s'impliquer dans la grande bataille de la sensibilisation en fichant l'abeille parmi ses sources d'inspiration. Ce qui devrait être une contribution non moins importante à la valorisation des initiatives inhérentes à la préservation des écosystèmes africains encore intacts dont le bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde.

En marge de ces communications, il est prévu une exposition vente des produits de la coopérative agropastoraleYa Diyi. Il s'agit du miel, de la propolis, du venin d'abeille, de la cire d'abeille, de la gelée royale et du pollen. Ces produits issus de la miellerie moderne sont certifiés conformes aux normes d'hygiène et de qualité de l'Organisation mondiale de la santé et et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture par l'Agence congolaise de la normalisation et la qualité.

Signalons que la coopérative agropastorale Ya Diyi est basée à Pointe-Noire, dans l'arrondissement 4, Loandjili. De la récolte du miel à la commercialisation, en passant par le traitement, le conditionnement, la fabrication des ruches et la confection des tenues apicoles, elle intervient à tous les niveaux de la chaîne de valeur du secteur apicole. Son centre de formation en apiculture professionnelle est l'unique du genre au Congo et l'un des rares en Afrique centrale. A son lancement en 2019, la session de formation à Pointe-Noire avait enregistré des apprenants venus de plusieurs pays dont le Sénégal et la France. En avril dernier, à la demande du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, une structure de l'État congolais, une quarantaine de jeunes autochtones des départements de la Sangha et de la Likouala a été formée en apiculture professionnelle afin de garantir l'insertion socioprofessionnelle et renoncer à la cueillette artisanale du miel, destructrice de l'environnement.