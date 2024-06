Ethiopie: Une table ronde sur le « Développement vert pour une prospérité durable » en cours dans la ville de Dire Dawa.

Addis Abeba — Une table ronde organisée par l'agence de nouvelles éthiopienne (ENA) sous le thème « Développement vert pour une prospérité durable » se tient dans la ville de Diredawa.

Lors du forum, Ewnetu Alene, président du Comité permanent des affaires démocratiques de la Chambre des représentants du peuple, représentant du gouvernement ayant rang d'adjoint au maire de l'administration de Diredawa, Ibrahim Yusuf, des membres de la direction de l'administration fédérale et de la ville de Diredawa se sont présentés.

Des représentants d'institutions travaillant sur le changement climatique et le développement vert, ainsi que des institutions universitaires et des invités sont présents.

La table ronde se concentrera sur des sujets tels que les impacts du changement climatique et la situation mondiale actuelle, le changement climatique et les objectifs de développement durable, l'expérience de l'Éthiopie en matière de développement vert et le rôle des médias dans la lutte contre le changement climatique.

La discussion vise à favoriser une compréhension commune des avantages des projets de développement vert en cours en Éthiopie, notamment en termes de lutte contre le changement climatique et d'assurer une prospérité durable.

Il a été souligné que permettre une large participation est crucial pour soutenir les initiatives de développement vert lancées avec la participation active de la communauté.

Il a rappelé que les Éthiopiens se sont lancés dans une campagne ambitieuse visant à planter des milliards d'arbres chaque année dans le but de parvenir à un environnement plus vert et plus propre et de lutter contre les effets néfastes de la crise climatique.

La construction d'une économie résiliente au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont les piliers centraux du plan de développement décennal de l'Éthiopie, avec pour objectif ultime d'atteindre zéro émission nette et une économie résiliente au changement climatique d'ici 2050.