Ethiopie: Ethiopian Airlines a effectué des transactions 150 millions de dollars avec des entreprises françaises en un an - PDG

Addis Abeba — Le groupe Ethiopian Airlines et une délégation d'entreprises françaises ont discuté du renforcement de l'esprit de coopération existant entre Ethiopian Airlines et diverses entreprises françaises actives dans le secteur de l'aérospatiale et de l'aviation.

S'exprimant lors de l'ouverture, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a noté que la compagnie aérienne entretient d'excellentes relations commerciales avec de nombreuses entreprises françaises actives dans l'aérospatiale et l'aviation.

Ethiopian Airlines vole actuellement quotidiennement vers Paris et quatre fois par semaine vers Marseille, et elle cherche à augmenter ses fréquences vers les deux villes, a-t-il exprimé, ajoutant que la compagnie aérienne voit des opportunités et souhaite être soutenue pour la croissance du trafic de passagers et de fret entre l'Éthiopie et la France.

Les compagnies aériennes et les entreprises françaises engagées dans le secteur aérospatial devraient entretenir les très bonnes relations entre les gouvernements éthiopien et français pour diversifier et approfondir la coopération commerciale.

Il a souligné qu'Ethiopian Airlines est une compagnie aérienne à croissance rapide qui cherche à élargir son partenariat avec des entreprises françaises du secteur de l'aérospatiale et de l'aviation, a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne a récemment acheté des avions à Airbus et souhaite collaborer avec Safran d'Airbus sur des pièces de moteurs.

La compagnie aérienne construit un nouvel aéroport à environ 40 km de la capitale Addis-Abeba et souhaite s'associer à des entreprises françaises sur ce projet, a-t-il souligné.

Selon le PDG, la compagnie aérienne développe également ses propres capacités de réparation de pièces d'avions et recherche des partenariats avec des constructeurs français.

L'ambassadeur de France en Ethiopie, Rémi Maréchaux, a rappelé que la France et l'Ethiopie ont une longue histoire de collaboration dans le domaine de l'aviation, remontant à 1929.

L'ambassadeur a noté que la délégation comprenait de grandes entreprises françaises réputées proposant d'excellents produits et services dans le secteur en Éthiopie et dans de nombreux autres pays.

Il a exprimé l'espoir que la consultation de deux jours entre Ethiopian Airlines et la délégation commerciale française permettra de discuter du renforcement de la coopération.