Ethiopie: Lors de la 34ème réunion ordinaire, le Conseil des ministres a discuté de diverses questions et a adopté des decisions.

Addis Abeba — Le Conseil des ministres a discuté aujourd'hui de diverses questions lors de sa 34e réunion ordinaire et a adopté des décisions.

Ainsi, le conseil a d'abord discuté du projet de budget du gouvernement fédéral pour l'exercice 2017.

Le budget du gouvernement fédéral s'inscrit dans le plan directeur décennal de développement de manière à permettre la mise en oeuvre des objectifs fixés dans le plan de développement et d'investissement 2016-2018 et dans le cadre macroéconomique et fiscal à moyen terme 2017-2021.

En conséquence, un budget d'environ trillions birr a été présenté au conseil, comprenant les dépenses régulières du gouvernement fédéral, les dépenses en capital, le soutien aux États, le soutien à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable et les coûts de réserve.

C'est après avoir discuté du projet de budget 2017 du gouvernement federal que le conseil a décidé à l'unanimité d'ajouter des ressources et de le transmettre à la Chambre des représentants du peuple.

De meme, deuxièmement, le conseil a discuté de la création d'un fonds spécial pour l'initiative de l'empreinte verte et la réhabilitation des terres dégradées et d'un décret pour déterminer sa gestion. Afin d'assurer la continuité des vastes travaux entamés par l'empreinte verte, de récupérer les terres dégradées qui représentent plus de la moitié de la superficie de notre pays, de permettre au secteur forestier de donner son importance aux multiples facettes, l'empreinte verte le développement, qui est actuellement financé de manière fragmentée par le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, est réalisé de manière coordonnée et appropriée pour allouer les ressources.

Estimant qu'il est important de soutenir le système financier, un projet de loi a été préparé et soumis au conseil pour déterminer la création et la gestion d'un fonds spécial pour la réhabilitation de l'empreinte verte et des terres dégradées.

Après avoir discuté du projet de décret, le conseil a décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des représentants du peuple en ajoutant des ressources.

Enfin, le conseil a discuté du projet de règlement proposé pour déterminer les frais de service pour divers services fournis par l'Autorité du pétrole et de l'énergie et l'Autorité éthiopienne du café et du thé.

Selon le conseil, le projet de règlement a été préparé pour répondre à la nécessité d'actualiser les services fournis par les institutions avec de nouvelles technologies, procédures et ressources humaines formées, d'améliorer la qualité de leur prestation de services et d'établir un système qui leur permettra de fournir des services de manière qui prend en compte les capacités de la communauté des utilisateurs.

Après de longues discussions sur le projet de règlement, le conseil a décidé à l'unanimité d'ajouter des ressources et de les appliquer dès le jour de leur publication dans le journal Negarit.