Egypte: Al-Sissi accepte la démission du gouvernement et charge Madbouly de former un nouveau gouvernement

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui, lundi, le premier ministre, Moustafa Madbouly, qui a présenté la démission du gouvernement au président, selon un communiqué publié par la présidence.

Et le communiqué d'indiquer que le président Al-Sissi a chargé Madbouly de former un nouveau gouvernement composé de personnes compétentes et qui travaillent sur la réalisation de nombre d'objectifs, notamment la sécurité nationale égyptienne à la lumière des défis régionaux et internationaux.

Il s'agit également de placer la question de la construction de l'homme en tête de liste des priorités du nouveau gouvernement, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la poursuite des efforts de développer la participation politique, ainsi que dans les dossiers de sécurité, de stabilité et de lutte contre le terrorisme, de manière à valoriser ce qui a été accompli dans ce domaine, en développant les dossiers culturels, la conscience nationale et la modération du discours religieux et de manière à consolider les concepts de citoyenneté et de paix sociétale.