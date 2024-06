Sénégal/Congo-Kinshasa: Match Sénégal/Rd Congo - Réactions des joueurs

LAMINE CAMARA, MILIEU DE TERRAIN

«On voulait tout faire pour gagner ce match pour être à l'aise sur le classement. Mais ce partage des points n'est pas mal. Il ne faut pas oublier que la RD Congo est une grande équipe. Dans l'ensemble, on a fait un bon match. Contre la Mauritanie, nous allons tout faire pour remporter ce match là-bas ».

HABIB DIARRA, MILIEU DE TERRAIN

«Ca fait plus de 10 jours que je travaille à ce poste là avec l'équipe. Les consignes sont bien passées et mes partenaires m'ont bien mis à l'aise. On aurait pu gagner ce match surtout. Les Congolais n'ont pas eu beaucoup d'occasions et c'est ce qui est frustrant. On aurait pu tuer le match mais cela fait partie du football. Maintenant, on est concentré sur le prochain match ».

PAPE MATAR SARR, MILIEU DE TERRAIN

On devait gagner cette rencontre même s'il nous reste des matchs à disputer. On va se préparer pour jouer à nouveau et faire face à la Mauritanie. Ce sera un derby et nous ferons tout pour remporter cette partie.

GANA GUEYE, MILIEU DE TERRAIN

On n'a pas de regret mais on est déçu. On aurait aimé gagner ce match, mais malheureusement, on prend ce but à la dernière minute. On avait des opportunités pour tuer le match mais la RD Congo est une bonne équipe. Rien n'est encore joué, c'est un championnat, il reste encore des matchs. Il faut se concentrer et donner le maximum pour obtenir la qualification. On a fait ce qui fallait à l'entraînement pour que tout le monde soit prêt, que les joueurs puissent combler la fatigue des autres.

SADIO MANE : «IL FAUT REVOIR NOTRE SYSTEME DE JEU »

On a fait un match correct dans l'ensemble de la partie. Malheureusement, on n'a pas marqué plus de buts que l'adversaire. Ce système, il faut le revoir. On a essayé de le faire avec beaucoup plus de combinaison, mais ça n'a pas marché. Je pense qu'il est temps de le revoir si on veut redevenir comme avant.