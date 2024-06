Ile Maurice: Parikshit Seegoolam - Un jeune prodige de la cuisine en pleine ascension

À seulement 19 ans, Parikshit Seegoolam se distingue déjà dans le monde culinaire en tant que demi-chef de partie au Méridien Île Maurice. Son parcours est un témoignage de passion, de dévouement et d'une quête incessante d'excellence. Demain, il part en Allemagne pour démontrer ses compétences en tant que chef invité dans cinq restaurants différents, où il va préparer un curry de poulet traditionnel mauricien.

L'habitant de Belle-Vue-Maurel a découvert son amour pour la cuisine durant son adolescence. En observant sa grand-mère et sa mère préparer des plats traditionnels mauriciens, il a été fasciné pour le processus culinaire et la joie qu'il apportait aux gens. Cet intérêt initial l'a conduit à passer plus de temps en cuisine, à expérimenter avec des ingrédients et des saveurs, un passe-temps qui s'est rapidement transformé en une véritable passion.

Né et élevé avec une passion pour les arts culinaires, Parikshit a entamé un parcours professionnel dans le monde de la cuisine immédiatement après avoir terminé son éducation secondaire. En 2021, il a rejoint Polytechnics Mauritius pour un diplôme en arts culinaires, posant ainsi les bases de sa future carrière. Pendant ses études, il a acquis une expérience inestimable grâce à un stage au prestigieux One&Only Le Saint Géran, où il a perfectionné ses compétences et développé un oeil attentif aux détails dans le domaine culinaire.

%

Sa dévotion et son talent ont rapidement été reconnus, lui valant plusieurs distinctions : le Bronze Chef Award par Best of Gastronomy International en 2022, le Silver Chef Award en 2023 et leGolden Junior Chef Award en 2024. Parikshit a rejoint l'équipe renommée du Méridien en tant que demi-chef de partie, devenant ainsi le plus jeune chef de l'hôtel. Il décrit ses collègues au Méridien comme une grande famille qui l'a chaleureusement accueilli et soutenu.

Il idolâtre le légendaire chef Marco Pierre White et vit selon l'un de ses dictons : «Tu n'es pas un chef tant qu'un grand chef ne t'appelle pas chef.» Cette philosophie motive Parikshit à constamment améliorer et perfectionner son art, dans l'espoir de gagner la reconnaissance des chefs accomplis. Cette quête d'excellence le pousse à repousser ses limites, à chercher des retours constructifs et à ne jamais se contenter de la médiocrité.

En tant que jeune chef ayant débuté tôt, Parikshit comprend l'importance de l'encouragement et du mentorat. Il s'efforce d'inspirer et de guider la prochaine génération de chefs en partageant ses expériences et ses connaissances. Il se rend accessible aux stagiaires et jeunes chefs, leur offrant des conseils et des retours pour les aider à grandir. En montrant l'exemple avec une bonne éthique de travail, une passion et un engagement à l'apprentissage continu, il espère voir ces jeunes talents prospérer.

Regardant vers l'avenir, Parikshit est prêt à élargir ses horizons. Demain, il se rendra en Allemagne, portant fièrement le drapeau mauricien. Il y présentera ses compétences en tant que chef invité dans cinq restaurants différents, où il préparera un curry de poulet traditionnel mauricien, inspiré de la recette de sa grand-mère. Cette opportunité internationale ouvre un autre chapitre passionnant dans sa carrière en pleine expansion.

Objectifs à long terme dans le domaine culinaire

Parikshit envisage de continuer à s'améliorer et à évoluer en tant que chef, avec pour objectif de prendre des rôles et des responsabilités plus élevés, visant finalement des postes exécutifs au sein d'établissements de premier plan. Il cherche des opportunités de formation et de développement professionnel, y compris des cours formels et des ateliers.

De plus, il entend réseauter avec des leaders de l'industrie et participer à des compétitions culinaires internationales pour rester à la pointe de l'innovation culinaire. En embrassant de nouvelles expériences et en affinant continuellement ses compétences, il vise à apporter des contributions significatives à l'art culinaire et à l'industrie hôtelière au sens large.

Parikshit tient à remercier tout particulièrement son premier mentor, le chef Rajiv Tapsee, pour ses conseils et son soutien inestimables. Son mentorat a été crucial dans le façonnement de sa carrière culinaire. Il est également profondément reconnaissant envers son meilleur ami, la chef Tinesha Rekha, pour son encouragement constant et pour l'avoir toujours poussé vers l'excellence. Leur croyance inébranlable en lui a été une source d'inspiration et de motivation.