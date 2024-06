Ile Maurice: Le propriétaire du bateau arrêté pour fausse déclaration à la police

Nouveau rebondissement dans l'affaire de vol de bateau à Grand-Baie qui avait valu la déportation à deux Mauriciens de La Réunion, à savoir de Kamlesh Boolaky et de Jean Stephen Ambalavani.

C'est le propriétaire, un Français, Rudy Rene Perrat, qui a cette fois-ci été arrêté mercredi. Âgé de 48 ans et habitant Quatre-Bornes, il avait fait une fausse déclaration pour vol de bateau le 29 mai et avait expliqué que ce dernier était amarré dans le lagon de Grand-Baie. Il est revenu à la charge lors de son interrogatoire mercredi par la Criminal Investigation Division (CID) de Grand-Baie et a changé sa version des faits.

La CID de Grand-Baie, à savoir les sergents Banneah et Soobrayen, sous la supervision de l'inspecteur Thakoor et sous le commandement de surintendant Buchoo, a à nouveau interrogé Rudy Rene Perrat dans le cadre de cette affaire en présence de son avocat. Ce dernier a avoué avoir fait une fausse déclaration.

Il a déclaré qu'il était conscient que Jérôme Roger Agathe avait envoyé des personnes en haute mer pour pêcher, mais que quand elles n'étaient pas revenues à temps, il avait eu peur. Il avait fait une fausse déclaration, disant que son bateau avait été volé afin que la police ne le questionne pas davantage. Sa déposition a été enregistrée et il est détenu au poste de police de Terre-Rouge sous une charge provisoire de trouble à l'ordre public.

Au départ, il avait fait la déclaration que son bateau blanc, équipé de deux moteurs de 225 CV, était amarré près de l'Ananta Mandir. Il soupçonnait une personne de Trou-d'Eau-Douce d'avoir volé son bateau, estimé à Rs 2,5 millions. Il lui avait confié sa clé pour des travaux d'entretien le 19 mai. Le 31 mai, une équipe du CID de Grand-Baie, sous la supervision de l'inspecteur Thakoor, s'est rendue à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam où elle a pris en charge le maçon Kamlesh Boolaky et le mécanicien Jean Stephen Ambalavani, détenus par la police de l'aéroport, et les a emmenés au bureau de Grand-Baie pour les interroger. Les deux accusés ont avoué avoir loué le bateau à un certain Jérôme Roger Agathe pour pêcher en haute mer. Ils ont déclaré avoir eu une panne mécanique et que leur bateau a finalement atteint l'île de La Réunion.

Le 1er juin, une équipe de la CID de Grand-Baie, sous la responsabilité de l'inspecteur Sohun et supervisée par l'inspecteur Thakoor, s'est rendue à Cassis, où elle a arrêté un certain Jérôme Roger Agathe, un soudeur âgé de 38 ans, et l'a transféré au bureau pour interrogatoire. Il a été formellement identifié par Jean Stephen Ambalavani et Kamlesh Bolaky comme étant la personne qui leur avait fourni le bateau. Une plainte provisoire a été déposée contre eux pour vol de bateau à deux personnes ou plus.