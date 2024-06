Ile Maurice: Des chanteurs en eaux troubles

Leurs chansons cartonnent sur les réseaux sociaux, et cumulent des vues et des likes. Connus pour leur talent et leur influence sur TikTok et Facebook, les chanteurs Danté du groupe Black Power et Yanky du collectif Joker Kartel, en pleine popularité, viennent de chuter de leur piédestal après avoir été arrêtés par la police.

Danté, de son vrai nom Louis Dante Begue, se retrouve au coeur de la rixe mortelle qui a coûté la vie à Goolam Khodabux, à Camp-Yoloff. Danté s'est constitué prisonnier, en compagnie de son homme de loi, Me Raouf Gulbul, le 31 mai. Il a été arrêté.

Le chanteur est revenu sur les circonstances de cette violente bagarre lors de son audition par la Major Crime Investigation Team North. Il a expliqué que, ce jour-là, il était bien dans la voiture avec Goolam Khodabux, le fils de ce dernier et son neveu. Ils revenaient de Batterie-Cassée. Deux motos ne cessaient de faire le va-et-vient auprès de leur voiture et les suivaient. La voiture dans laquelle il voyageait avec les Khodabux s'est arrêtée à hauteur du rond-point de Camp-Yoloff pour demander aux motocyclistes ce qu'ils voulaient. «Mo pou touy zot tou», leur aurait dit un membre du présumé gang d'Issa Bacsoo.

Selon Danté, lorsqu'il a vu les individus agresser les Khodabux avec leurs sabres, il a pris la fuite pour sauver sa peau. Il a couru en direction de Port-Louis. Il ajoute qu'un homme armé de sabre s'est mis à le poursuivre en lançant : «Mo pou touye twa zordi.» Danté relate qu'il a alors changé de direction et a couru vers Roche-Bois. Il a pris un sabre qu'il a trouvé sur la route pour se protéger. Il serait parvenu à semer son agresseur.

Yannick Lafleur, alias Yanky, chanteur principal du groupe Joker Kartel, a été placé en détention depuis le 24 mai. Un entrepreneur de 22 ans, habitant Caroline, a consigné une déposition deux jours plus tôt, après qu'un groupe d'individus a débarqué dans son garage et endommagé plusieurs véhicules s'y trouvant. Ils étaient, pour certains, encagoulés et armés de sabres, de gourdins et de cocktails molotov. Au total, dit-il, une vingtaine d'hommes ont endommagé les véhicules dans son garage, avant de quitter les lieux en soutenant s'être trompés de cible.

Le plaignant a confié à la police avoir identifié le chanteur Yanky parmi les malfrats. L'enquête pour «damaging property by band» a alors pris une autre tournure. La Criminal Investigation Division de Bel-Air a logé une accusation provisoire d'acte de terrorisme contre le chanteur. Il est défendu pro bono par l'avocat et Deputy Speaker du Parlement, Me Zahid Nazurally. Ce dernier a déjà déposé une motion pour la radiation de cette charge. «Il n'y a aucune preuve qui relie mon client à un délit de terrorisme», explique l'avocat. Selon lui, Yanky s'est retrouvé sur les lieux de l'incident par un concours de circonstances et n'a participé à aucune attaque.

Le 21 février, à la rue Célicourt Antelme, Rose-Hill, Jean Bradley Perrine, alias Zantakwan, du groupe 666Armada s'est retrouvé dans les filets de la police en raison d'aliments pour poisson. Des officiers de l'Emergency Response Unit de la Western Division ont saisi, dans le véhicule à bord duquel il circulait, un sac en plastique contenant une poudre jaunâtre qu'ils soupçonnaient être de la drogue et une somme de Rs 19 100.

Lors de son arrestation, Zantakwan a expliqué aux policiers que c'était de la nourriture pour poisson. Mais il a été placé en détention en attendant les analyses. Il est resté 23 jours en cellule et a ensuite été reconduit en détention préventive à la prison de Beau-Bassin et à celle de Grande-Rivière avant d'être libéré. Depuis sa libération, Zantakwan cartonne avec sa chanson Foss Akization. Un morceau qu'il a réalisé en étroite collaboration avec le chanteur Tii Raffa.

Jean Owen Dormente, alias Ti Raffa, chanteur associé aux groupes 666Armada et Black Power, a, lui aussi, connu des déboires en novembre de l'année dernière. Il a écopé d'une amende de Rs 1 000 devant la cour de Port-Mathurin après avoir fumé une cigarette dans les toilettes du vol MK 126 en direction de Rodrigues.

Le chanteur Raquel Jolicoeur, du groupe 666Armada, se retrouve aussi à faire le va-et-vient devant la justice après avoir été arrêté en mai 2022. Selon la police, des colis contenant de la drogue, d'une valeur marchande de Rs 6 045 000, un revolver, des munitions et des engins explosifs ont été retrouvés à son domicile à Roche-Bois. Le chanteur crie au «planting». Jean Raquel Jolicoeur a finalement retrouvé la liberté après une motion de son avocat, Me Sanjeev Teeluckdharry, le 29 juin 2023, alors qu'il était à la prison de Melrose à la suite de la diffusion des enregistrements dits Vimen Leaks.