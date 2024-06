Afrique: Lancement d'un programme de formation sur les véhicules électriques

La Commission économique pour l'Afrique (CEA), l'Organisation mondiale de développement et de coopération pour l'interconnexion énergétique (GEIDCO) et l'Association des services publics d'électricité d'Afrique (APUA) ont lancé un programme de formation conjoint sur le thème « Partage de technologies en matière de Véhicules électriques (VE) et de stockage d'énergie (EST) pour le développement durable de l'Afrique ». La formation, qui se déroule virtuellement du 4 au 14 juin 2024, a attiré plus de 140 participants de 25 pays africains, issus des ministères des transports et de l'énergie, des commissions de l'énergie, des compagnies d'électricité et du monde universitaire, ainsi que de la Ceaet de la Bad.

La Secrétaire exécutive adjointe et Économiste en chef de la CEA, Hanan Morsy, a déclaré lors de la séance d'ouverture que les véhicules électriques pourraient jouer un rôle clé dans l'atténuation du changement climatique, la transition énergétique et le développement de la chaîne de valeur, et que la CEA continuerait à soutenir les États membres africains dans la fabrication de véhicules électriques, la transition énergétique et l'industrialisation au sens large, à travers le développement d'une chaîne de valeur. Elle a également remercié les partenaires d'avoir travaillé avec la CEA sur ce programme de formation significatif.

Le Conseiller de la Mission diplomatique de la Chine auprès de l'Union africaine, Liu Xiaoming, a noté dans son discours d'ouverture que la Mission continuerait à promouvoir et à approfondir la coopération sino-africaine, à travers les véhicules électriques et les EST, le partage d'expériences, le transfert de technologie et les partenariats entre les entreprises chinoises et africaines comme moyens de soutenir la transition énergétique de l'Afrique.

Le Directeur général de l'APUA, Abel Didier Tella, a souligné dans son discours d'ouverture le rôle crucial des VE et des EST pour la transition énergétique de l'Afrique, sans oublier d'ajouter les cadres continentaux tels que le Plan directeur continental africain (CMP) et le Marché unique africain de l'électricité (AfSEM) qui ont besoin d'être bien intégrés pour atteindre les objectifs en matière d'accès universel à l'énergie.

Pour sa part, le Secrétaire général de la GEIDCO, Wu Xuan, a souligné lors de la séance d'ouverture la pression à laquelle sont confrontés les pays africains en matière d'accès à l'énergie et de transition énergétique. Pour faire avancer les programmes de développement durable, les pays africains « pourraient transformer leur potentiel en matière d'énergies renouvelables et de ressources minérales critiques en avantages industriels, grâce au développement de chaînes de valeur locales et à la promotion coordonnée de l'électrification, de l'industrialisation et du développement durable ».

Les modules de formation couvrent un large éventail de sujets, notamment les installations de recharge, la sécurité des réseaux, le stockage d'énergie, les normes et initiatives relatives aux véhicules électriques, le système de transport public électrique, les véhicules de transport lourds et les chaînes de valeur, les véhicules électriques agricoles et les chaînes de valeur, la maintenance des véhicules électriques et la fiabilité des batteries.

De précieuses contributions au cours de la formation ont été apportées par NR Electric, l'Institut de recherche sur l'énergie de la State Grid Corporation of China (SGCC), Smart Car Networking Technology Co. Ltd., Xiamen Golden Dragon Bus Co. Ltd, Foton Cummins Power et Jiangsu Jinpeng.

Le programme de formation des capacités fait partie de l'initiative conjointe de la CEA, de la GEIDCO et de l'APUA qui vise à établir une plate-forme de partage et de coopération sur les véhicules électriques et les EST entre les centres de R&D, les fabricants et les parties prenantes. Après la formation, une analyse spécifique au pays et une planification d'une feuille de route sur les VE et les EST seront réalisées en fonction des besoins.