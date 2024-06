La Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), en partenariat avec l'Ambassade de France au Sénégal et les studios de jeux vidéo MASSEKA et KAYFO ont clôturé « la première promotion d'apprenants du Game Hub Sénégal ». La Der/Fj souligne que, cet événement, marquant la fin d'une période intense d'incubation, s'est déroulé le vendredi 7 Juin 2024 de 9h à 14h au D-hub de la DER/FJ.

A travers un communiqué, elle renseigne que Game Hub Sénégal, initiative portée par les studios de jeux vidéo MASSEKA et KAYFO, et soutenue par l'Ambassade de France au Sénégal et la DER/FJ (Délégation Générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes), a atteint son objectif de créer un environnement propice à la création, à l'éducation et à la collaboration entre les acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Il a ainsi contribué à dynamiser cette industrie au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.

Depuis novembre 2023, la Der/Fj relève que les 14 jeunes talents incubés ont bénéficié d'une formation intensive et de mentorat pour développer leurs compétences en développement de jeux vidéo. « Ils ont travaillé sans relâche pour créer une série de jeux, dont certains seront prochainement commercialisés sur les principales plateformes digitales », informe la Der/Fj.

La cérémonie de clôture de cette première promotion a permis aux apprenants de présenter leurs jeux, partager leurs expériences et de recevoir des certificats de réussite de leurs réalisations. De plus, des discussions ont été menées sur la suite du programme, notamment en abordant les opportunités offertes à cette première promotion.