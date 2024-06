Maroc: Droits de l'Homme - Signature à Tanger d'un accord de partenariat entre la DIDH et le Conseil de l'Europe

Tanger — Un accord de partenariat a été scellé, vendredi à Tanger, entre la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH) et le Conseil de l'Europe, portant sur la promotion et la protection des droits de l'Homme par le développement de politiques publiques intégrées et participatives.

Signé dans le cadre d'un séminaire de réflexion sur "les standards clés du Conseil de l'Europe en matière des droits de l'Homme", organisé par la DIDH et le Conseil de l'Europe, cet accord s'inscrit dans le cadre des projets de coopération visant à soutenir le Maroc, à travers des mesures concrètes réalisées conjointement par le Royaume et le Conseil de l'Europe.

Le cadre de ce partenariat a été défini lors d'une réunion tenue, le 19 janvier dernier à Rabat, entre la DIDH et le bureau du Conseil de l'Europe.

Il s'agit notamment de promouvoir la culture et la connaissance des droits humains, la préservation des droits humains dans l'espace numérique, l'échange des expériences et le partage d'expertises, le développement des indicateurs en matière des droits humains, et le renforcement du dialogue régional.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a affirmé que cette rencontre est une plateforme d'échange et de discussion autour de plusieurs questions communes, nécessitant une coopération fructueuse entre la DIDH et le Conseil de l'Europe, notant que parmi ces questions figurent l'immigration, les droits des femmes, la modernisation du système judiciaire et la digitalisation judiciaire.

Le ministre a, en outre, mis l'accent sur la nécessité de respecter les spécificités culturelles de chaque partie lors de l'élaboration des projets de coopération.

"Le Maroc est un État de droit, doté d'une expérience démocratique en constante évolution", a-t-il ajouté, insistant sur l'importance de l'adoption d'une approche participative dans l'élaboration des conventions et accords.

Dans ce sens, M. Ouahbi a estimé que "le dialogue peut renforcer la compréhension mutuelle et instaurer la clarté pour parvenir à des accords internationaux acceptés par toutes les parties".

Concernant cet accord, le ministre a indiqué, dans une déclaration à la presse, que le document constitue un cadre de dialogue entre la DIDH et le Conseil de l'Europe sur plusieurs questions communes dans le domaine des droits de l'Homme, ajoutant: "des perspectives prometteuses et positives s'ouvrent pour une collaboration entre le Conseil de l'Europe et le Maroc, à travers la DIDH".

De son côté, la cheffe du bureau du Conseil de l'Europe à Rabat, Carmen Morte Gomez, a indiqué que la feuille de route, élaborée conjointement avec la DIDH, établit le cadre de travail pour le restant de cette année et 2025.

"L'année 2025 a également été inclue, car elle s'inscrit dans le cadre du partenariat de voisinage entre le Conseil et le Maroc (2022-2025)", a-t-elle expliqué dans une déclaration à la MAP, soulignant que cet accord reflète le travail d'un an et demi sur des sujets clés, tels que la lutte contre la traite des êtres humains et la promotion des droits des femmes.

Pour sa part, la directrice exécutive à la direction de la coordination des programmes du centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, Pilar Morales, a relevé que la signature de cet accord est une nouvelle étape dans la collaboration entre la DIDH et le Conseil de l'Europe, qui marque le succès des avancées conjointement réalisées vers la protection des droits humains.

"C'est un document qui fournit le cadre prioritaire des deux prochaines années de travail commun en matière des droits de l'Homme", a-t-elle précisé.

Se félicitant de cette réalisation, elle a souligné que depuis plus d'une décennie, l'action conjointe avec la DIDH a été intensive, rappelant que "la délégation est le partenaire et l'interlocuteur du Conseil de l'Europe depuis le début de ses échanges avec le Maroc en matière des droits humains".

Selon cette feuille de route, les objectifs visés par cet accord concernent la consolidation de l'interaction et le suivi de la mise en oeuvre des recommandations en matière des droits de l'Homme, le développement des connaissances et de l'expertise, ainsi que la promotion de l'éducation aux droits de l'Homme, notamment auprès des jeunes.

Le document aspire également à renforcer le partenariat avec les acteurs et à accompagner les dynamiques en matière des droits de l'Homme, en plus de promouvoir et de protéger les droits humains dans l'espace numérique.

Cette conférence, qui s'est déroulée en présence des représentants des secteurs gouvernementaux, des institutions nationales concernées, de la chambre des représentants, des agences des Nations unies et de certaines ambassades accréditées au Maroc, ainsi que d'universitaires et d'acteurs de la société civile, s'inscrit dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du Conseil de l'Europe et du 10è anniversaire de la création de son bureau à Rabat, ainsi que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action annuel sur la coopération et le partenariat entre la DIDH et le Conseil de l'Europe.