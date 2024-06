Maroc: E-réputation - Reconnaissance croissante de l'artisanat marocain à l'international (rapport)

Rabat — Le premier rapport annuel d'analyse de la E-réputation de l'artisanat marocain relève la reconnaissance croissante de l'artisanat marocain à l'international.

L'analyse a porté sur les mentions des produits "Fait Main" en 2023, avec environ 5 millions de mentions au niveau mondial et 159.500 mentions au niveau national, fait savoir ce rapport de la Maison de l'Artisan, fruit du dispositif de Market Intelligence lancé en avril 2023 par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

La poterie est le produit le plus mentionné, représentant 16% des mentions "Fait Main" au niveau mondial, et les États-Unis sont le premier pays intéressé par ces produits, avec 14% des mentions mondiales, fait savoir le ministère dans un communiqué.

Une analyse des avis de consommateurs ayant acheté des produits de l'artisanat marocain en 2023 a été menée, portant sur 4.400 avis, précise le ministère.

Le taux de satisfaction global est de 91%, avec des appréciations positives principalement pour le design des produits (20,6%), les conditions de livraison (13,7%) et la qualité des produits (13,6%), tandis que les produits les plus vendus en ligne sont les tapis, les vêtements traditionnels et les produits de dinanderie.

Selon la même source, l'intérêt pour les produits de l'artisanat marocain continue de croître à l'échelle internationale, notamment en France (24% des mentions) et aux États-Unis (14,5% des mentions).

En 2023, les produits les plus prisés sont les tapis (17,6% des mentions), la bijouterie (10,9% des mentions) et le zellige (10,7% des mentions).

Instagram se révèle être le principal canal utilisé pour communiquer autour de ces produits, représentant 27% du volume des mentions, a précisé le ministère.

Ce rapport met en lumière la reconnaissance croissante et la qualité appréciée de l'artisanat marocain sur la scène internationale, soulignant également l'importance du secteur dans l'économie et la culture marocaines.

Les données proviennent de diverses plateformes de E-commerce et réseaux sociaux tels que Twitter (X), Facebook, Instagram, Etsy, Amazon, ainsi que de blogs et médias électroniques.