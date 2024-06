Afrique de l'Ouest: Les Ambassadeurs des Etats membres, les partenaires techniques et financiers et les médias à l'honneur durant 48h à Dakar

communiqué de presse

Une session d'information et une conférence de presse internationale

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, constitue une menace majeure pour la stabilité, la sécurité et le développement de l'Afrique de l'Ouest., le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) Organe régional et chef de file dans la coordination des initiatives régionales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) multiplie les interventions avec l'ensemble des parties prenantes pour renforcer l'intégrité des systèmes économiques et financiers dans ses 17 Etats membres.

C'est dans cette perspective que l'Institution organise une série d'activités du 13 au 14 juin 2024 à Dakar au Sénégal au profit des Ambassadeurs de la CEDEAO et des partenaires techniques et financiers et des médias de l'Espace ouest-africain.

La journée du 13 juin 2024 est consacrée à la Session annuelle d'information des Ambassadeurs des États membres de la CEDEAO et des partenaires techniques et financiers. Elle servira de tribune pour la présentation publique du Rapport annuel 2023 du GIABA. Celle-ci sera suivie d'une Conférence de presse internationale avec les acteurs des médias de 15 Etats Membres de la CEDEAO.

La journée du vendredi 14 juin 2024 est dédiée à la formation de la quarantaine de journaliste invitée sur diverses thématiques en lien avec des enjeux cruciaux tels que le rôle des médias dans la sensibilisation et la prévention, les vulnérabilités liées à la corruption et à la fraude fiscale, ainsi que l'importance de la transparence des bénéficiaires effectifs dans le dispositif de LBC/FT.

%

Ces activités qui vont se dérouler sur 48 heures ont notamment pour objectif de renforcer la synergie entre le GIABA et les parties prenantes (corps diplomatique, autorités nationales et médias), afin de promouvoir une approche globale et intégrée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest.

Il s'agira par ailleurs d'informer davantage les public-cibles invités sur la vie de l'Institution et sur les nouveaux développements dans la lutte mondiale contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT). Ce qui contribuera à une meilleure compréhension, appropriation et à un engagement de qualité dans la LBC/FT. Les médias quant à eux seront mieux outillés pour informer et sensibiliser les autres acteurs sur les risques émergents dans le domaine et susciter l'adoption de bonnes pratiques pour une économie saine et prospère.

Cette rencontre témoigne de l'engagement indéfectible du GIABA et de la CEDEAO à protéger l'intégrité des systèmes financiers et à promouvoir la paix et le développement durable dans la région.

Ces activités annuelles découlent des différents Plans Stratégiques de l'Institution qui recommande des programmes d'information et de communication à l'attention de toutes les parties prenantes et des acteurs de développement. Elles font suite à celles conduites en décembre 2023 à Dakar.

Prendront part à ces rencontres, les ministères de tutelles, les parties prenantes nationales, les ambassadeurs des Etats membres de la CEDEAO et des autres Etats accrédités au Sénégal, les représentants des partenaires techniques et financiers de l'institution, la société civile et les responsables des organisations de médias des 15 Etats Membres.