Maroc: Journée mondiale des océans - Des élèves en visite au centre de recherche et de technologies conchylicoles d'Amsa

Tétouan — Une dizaine d'élèves des différents établissements scolaires relevant de la direction provinciale de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports de Tétouan ont effectué, jeudi, une visite au centre de recherche et de technologies conchylicoles d'Amsa, relevant de l'Institut national de recherche halieutique (INRH), et ce à l'occasion de la Journée mondiale des océans.

Cette visite, organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, en coordination avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AREF-TTA), vise à permettre aux élèves de s'approcher davantage des efforts déployés pour développer des techniques de production de naissains, en vue de préserver les ressources marines et de réduire la pression sur les ressources halieutiques.

Au cours de cette visite pédagogique, les 30 élèves du primaire et du collège ont reçu des explications sur ce centre, réalisé dans le cadre d'un projet de coopération entre le Maroc et le Japon, comprenant plusieurs unités scientifiques et expérimentales pour la production de naissains, ainsi que le premier centre d'écloserie conchylicole au niveau national, supervisé par une équipe de chercheurs et d'ingénieurs spécialisés en biologie marine.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional des programmes d'éducation environnementale et de développement durable de l'AREF-TTA, Azzedine El Mounsi, a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre du programme global élaboré par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, en coordination avec l'Académie et en partenariat avec l'INRH, pour commémorer la Journée mondiale des océans, en vue de permettre aux élèves de découvrir les installations scientifiques et les laboratoires de ce centre important à l'échelle nationale.

Il a ajouté que cette visite est importante pour les élèves, dans la mesure où elle leur a permis de prendre conscience des efforts déployés par les secteurs gouvernementaux, tant pour la préservation de l'environnement que pour la promotion de l'économie bleue.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les gouvernements du Maroc et du Japon, a été réalisé grâce à un financement sous forme de don non remboursable de 100 millions de dirhams, octroyé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Il constitue une première étape permettant au Maroc d'atteindre les objectifs fixés pour ce secteur à l'horizon 2030.

Le Centre est composé de la 1ère écloserie conchylicole expérimentale de recherche marocaine et d'une ferme conchylicole pilote dans la baie d'Amsa. Opérationnelle depuis septembre 2018, cette station est aménagée sur une superficie de 7.000 m2, avec une partie maritime implantée sur une parcelle de 2 ha au large de la baie.

Ce centre est le deuxième du genre au niveau national après celui de Dakhla, et le premier centre de de production de naissains au niveau national, qui en plus de sa fonction de centre de recherche, oeuvre pour la production et l'approvisionnement des professionnels en matières premières.