Maroc: Engouement exceptionnel pour la 17ème édition de Jazzablanca (organisateurs)

Casablanca — Jazzablanca a fait son retour, jeudi à Anfa Park, pour sa 17ème édition, affichant "sold out". Fidèle à sa marque de fabrique, le festival embellit chaque année l'expérience festivalière, offrant un cadre encore plus enchanteur, se félicitent les organisateurs dans un communiqué.

Plus belle, plus intense, cette 17ème édition s'est ouverte sur les doux rythmes jazz et d'afrobeat du collectif londonien Kokoroko sur la Scène 21, qui met en avant des talents avant-gardistes du paysage du jazz contemporain, a rapporté la même source.

La scène Casa Anfa, elle, a été marquée par les performances magistrales du groupe britannique UB40 et de Paolo Nutini, prodige écossais de la pop. Le groupe UB40 a soufflé sa 45ème bougie, sur la scène Casa Anfa, en compagnie d'un public qui a scandé en choeur les paroles de "I can't help falling in love with you". Le phénomène écossais de la pop rock : Paolo Nutini, qui se produit pour la première fois au Maroc, a offert aux festivaliers une performance mémorable.

Sur la Place des Nations Unies, poursuit le communiqué, la scène Nouveau Souffle by Société Générale a accueilli Anass Oublaid ft. Raw Rhythm et The Leïla, deux formations venues célébrer la richesse du patrimoine musical marocain. La collaboration exceptionnelle entre Anass Oublaid et le groupe Raw Rhythm a donné lieu à un concert surprenant, mêlant rock et sonorités amazigh. La voix envoûtante de The Leïla a captivé le public, transportant les spectateurs dans l'univers intimiste de la chanteuse.

%

Ainsi, la 17ème édition de Jazzablanca démarre fort, avec un "carton plein" avant même le début du festival. Très attendu, le retour de Jazzablanca à Anfa Park a été accueilli par des milliers de festivaliers venus découvrir une expérience musicale et humaine renouvelée, des installations embellies, et une programmation qui continue d'embrasser pleinement l'identité artistique du festival, souligne le communiqué.

Le cadre idyllique du Village et ses nombreuses Chill Zone ont offert de précieux moments de convivialité et de partage qui contribuent à faire de Jazzablanca une expérience festivalière d'exception, une escapade hors du temps, mêlant musiques, rires et saveurs du monde.

La 17ème édition de Jazzablanca et son lot d'émotions se poursuivent les 7 et 8 juin à Anfa Park et sur la Place des Nations Unies, en compagnie d'artistes talentueux, et d'un public fidèle et émerveillé.