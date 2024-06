Soudan: Le chef de l'ONU condamne l'attaque dans un village qui a fait plus de 100 morts

Le Secrétaire général a fermement condamné l'attaque qui aurait été menée le 5 juin par les Forces de soutien rapide (FSR) dans le village de Wad Al-Noora, dans l'État de Gezira, au Soudan, qui aurait fait plus de 100 morts.

António Guterres « demande instamment à toutes les parties de s'abstenir de toute attaque susceptible de blesser des civils ou d'endommager des infrastructures civiles », a fait valoir son porte-parole dans une déclaration jeudi soir.

Le chef de l'ONU exprime sa profonde inquiétude face aux immenses souffrances de la population soudanaise résultant de la poursuite des hostilités.

« Il est grand temps que toutes les parties fassent taire leurs armes à travers le Soudan et s'engagent sur la voie d'une paix durable pour le peuple soudanais », a souligné M. Guterres.

Alors que l'Envoyé personnel du Secrétaire général, Ramtane Lamamra, poursuit ses engagements pour faire avancer les efforts de paix au Soudan, les Nations Unies « restent déterminées à soutenir les efforts de médiation internationale et à travailler avec toutes les parties prenantes concernées pour aider à mettre fin au conflit », a fait valoir le porte-parole, Stéphane Dujarric.

Le PAM intensifie son aide d'urgence pour éviter la famine dans un Soudan déchiré par la guerre

Face à la menace imminente de famine au Soudan, l'agence alimentaire des Nations Unies étend d'urgence son aide alimentaire et nutritionnelle, alors que les conditions de vie des civils se détériorent et que les combats s'intensifient dans les zones de combat comme El Fasher et Khartoum.

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) entend fournir une aide alimentaire et nutritionnelle vitale à 5 millions de personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année, doublant ainsi le nombre de personnes que le PAM avait prévu d'aider au début de l'année 2024.

Cette intensification des opérations d'aide intervient alors que la faim s'aggrave au Soudan et dans les pays voisins vers lesquels des millions de personnes ont fui, créant une crise de la faim qui pourrait devenir la plus importante au monde.

« Le Soudan est en proie à la faim et à la malnutrition généralisées. Le PAM continue d'étendre son aide alimentaire et nutritionnelle pour atteindre des millions de personnes supplémentaires qui vivent les horreurs quotidiennes de la guerre. La situation est déjà catastrophique et risque de s'aggraver encore si l'aide ne parvient pas à toutes les personnes touchées par le conflit », a déclaré Michael Dunford, Directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est.

Vers des niveaux jamais vus au Soudan depuis le début des années 2000

Certaines communautés dans les zones où les combats se poursuivent, comme au Darfour, dans les Kordofan, à Khartoum et à Gezira risquent fort de basculer dans des conditions proches de la famine si elles ne reçoivent pas une aide urgente et soutenue.

D'une manière générale, la sécurité alimentaire se détériore considérablement et pourrait atteindre des niveaux jamais vus au Soudan depuis le début des années 2000.

Les habitants du Soudan ont recours à des mesures désespérées, comme manger de l'herbe et des feuilles sauvages, pour survivre.

Selon le PAM, les conditions proches de la famine sont dues non seulement au manque de nourriture, mais aussi au manque de soins médicaux et d'eau potable - une réalité dévastatrice pour la population soudanaise.

Dans ces conditions, les habitants du Soudan ont recours à des mesures désespérées, comme manger de l'herbe et des feuilles sauvages, pour survivre. La malnutrition chez les enfants soudanais a également atteint des niveaux choquants, mettant en danger toute une génération. Des enfants meurent déjà de causes liées à la malnutrition.

Pour éviter ce scénario catastrophique, le PAM travaille 24 heures sur 24 pour élargir l'accès et ouvrir de nouveaux couloirs humanitaires afin d'acheminer des vivres aux communautés dans toutes les régions du pays - à travers les lignes de front de l'est du Soudan via Dabbah dans l'État du Nord, de Kosti dans les Kordofan, et à travers les frontières du Tchad, de l'Égypte et du Sud-Soudan.

Le PAM prépositionne également des vivres aux principaux postes frontières et le long des itinéraires d'approvisionnement, car la saison des pluies imminente rendra les routes impraticables dans les Darfour et les Kordofan.

Le Soudan risque de devenir la plus grande crise de la faim au monde

« La situation au Soudan n'est pas tant oubliée que négligée. Il s'agit déjà de la plus grande crise de déplacement au monde et elle risque de devenir la plus grande crise de la faim au monde. Comme les dirigeants mondiaux se concentrent ailleurs, elle ne reçoit pas l'attention et le soutien nécessaires pour éviter un scénario cauchemardesque pour le peuple soudanais. Le monde ne peut pas prétendre qu'il ne sait pas à quel point la situation est grave au Soudan ou qu'une action urgente est nécessaire », a fait valoir M. Dunford.

Dans le cadre de l'intensification de l'aide, le PAM fournira une aide en espèces à 1,2 million de personnes dans 12 États. Le PAM entend augmenter également la quantité de nourriture ou d'argent qu'il fournit aux personnes les plus gravement touchées par la faim, soit plus de deux millions de personnes dans plus de 40 points chauds identifiés par le PAM.

A noter que depuis le début du conflit en avril 2023, le PAM a fourni une assistance à plus de 6,7 millions de personnes dans les 18 États du Soudan. Mais l'agence onusienne a besoin d'urgence de plus de 200 millions de dollars pour continuer à fournir une aide vitale jusqu'à la fin de l'année.