Sénégal: Pêches - Un accord de coopération signé avec Mauritanie

Dr Fatou DIOUF, Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, a, au cours de d’une visite de deux jours en Mauritanie, signé avec son homologue mauritanien Moktar Alhousseyni LAM un accord de coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, a-t-on appris d’un communiqué publié sur la page Facebook du ministère. Comme rapporté par adakar.com. Dr Fatou DIOUF, a déclaré que cette signature de protocole est synonyme de renforcement de la coopération bilatérale pour un développement commun. «Elle apporte une contribution importante au poids des deux États et permet aux autorités de saisir les opportunités de consolider le dialogue et la synergie pour un approfondissement de la solidarité et corollairement de la mise en œuvre d’actions communes soutenues », a-t-elle fait valoir.

Selon les chiffres officiels, la pêche artisanale sénégalaise est confrontée à une surexploitation des ressources halieutiques. Près de 20% de la population active du pays vit directement ou indirectement de la pêche.

En 2014, un accord qui existait a été transformé en accord thonier, avec un volet relatif aux poissons démersaux, conclu pour cinq ans et tacitement reconductible. Il a été en 2020 reconduit jusqu'en 2025. Rapporte Tv5

Le protocole d'accord prévoit des possibilités de pêche pour jusqu'à 28 thoniers congélateurs, 10 canneurs et 5 palangriers (type de filet) d'Espagne, de Portugal et de France, pour un tonnage de référence de 10 000 tonnes de thon par an et 1700 tonnes de merlus noir (pour deux navires espagnols).