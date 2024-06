Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 juin 2024

Sénégal: Manifestations contre l'ex-président Macky Sall- Les proches des victimes réclament justice

Au Sénégal, les familles de ceux qui ont perdu la vie ou ont été injustement emprisonnés au cours des manifestations de l'opposition ces trois dernières années réclament justice. Constituées en collectif, « le collectif des victimes du régime du président Macky Sall » c'est son nom, elles demandent aux autorités judiciaires d'émettre un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président pour qu'il réponde de ses actes devant la justice. Elles sont 650 : des personnes arrêtées de façon arbitraires, selon elles, et des proches de victimes qui ont perdu la vie au cours des manifestations depuis 2021 au Sénégal. (Source : Rfi)

Cote d’Ivoire : Football/Éliminatoires Mondial 2026- Les Éléphants de Côte d'Ivoire toujours leaders de leur poule

Les Eléphants de Côte d’Ivoire confirment leur place de leader de la poule F avec désormais 9 points, après avoir battu dans la soirée de ce vendredi 7 juin 2024 leur homologue du Gabon, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo. La rencontre s'est terminée sur un score d’un but à zéro. Un match comptant pour la 3è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.La victoire des Ivoiriens est intervenue à la 35è minute grâce à un but de Seko Fofana. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers gabonais malgré leurs efforts n’ont pu égaliser de la 35è à la fin du match. Avec cette victoire, les Eléphants vont affronter aisément le 11 juin 2024 le Malawi, au Kenya. Quant au Gabonais, eux, recevront la Gambie, le même jour. ( Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Tracé théorique de la frontière avec la Côte d’Ivoire- Adopté à 75%.

Le tracé théorique de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso a été adopté à 75%. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale des Frontières de Côte d'Ivoire (Cnfci), Diakalidia Konaté, l’a annoncé, ce jeudi 6 juin 2024, à l’occasion de la Journée africaine des Frontières (JAF 2024) célébrée dans la sous-préfecture de Tougbô, située au Nord-Est de la Côte d'Ivoire et frontalière du Burkina Faso. Rapportent des sources proches de la Cnfci « Nos deux États travaillent depuis plus de trois ans à délimiter notre frontière commune. (…) Je peux vous informer que le tracé théorique de cette frontière a été à 75% adopté », a déclaré Diakalidia Konaté.La matérialisation de la frontière commune entre les deux pays, a souligné le secrétaire exécutif du Cnfci, ne marque pas la fin des liens séculaires et fraternels entre les communautés burkinabè et ivoiriennes ( Source : allafrica.com)

Mali : En soutien à Hamadoun Bah - Grève spontanée très suivie dans les banques et les stations-essence

Au Mali, l'appel à la grève de 48 heures du syndicat national des assurances, banques et établissements financiers est très suivi jeudi 6 juin. Ce mouvement social spontané fait suite à l’arrestation hier d’Hamadoun Bah, secrétaire général du syndicat des banques et secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM). Il a été inculpé la veille pour faux et usages de faux sur fond de conflit syndical interne. Hamadoun Bah est très soutenu par sa base, mais les usagers, eux, dénoncent une grève corporatiste. (Source : Rfi)

Guinée : Diplomatie- Ce que le Général Doumbouya a « dit » à l’envoyé spécial de Poutine…

Nous en savons un peu plus sur le message livré, ce lundi 3 juin 2024, par le Général Mamadi Doumbouya à Serguei Lavrov, envoyé spécial de Vladimir Poutine à Conakry. Lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie russe, l’actuel dirigeant guinéen a réitéré que la Guinée reste un pays ouvert, souverain, mais qui coopère avec tout le monde, a appris Africaguinee.com.« Le Président a été très clair : nos relations sont anciennes, mais elles restent dynamiques », a révélé le ministre des Affaires Étrangères, citant le Général Mamadi Doumbouya.Il a ajouté que « la Guinée reste un pays ouvert, souverain, mais qui coopère avec tout le monde ». Le chef de la diplomatie guinéenne précise que le chef de l’État a assuré aussi que « la Guinée reste un ami de la Fédération de Russie ». (Source : africaguinee.com)

Rca : Coopération - Le ministre de l’Energie rencontre l’ambassadeur de la Rdc

L'ambassadeur de la République Démocratique du Congo en Centrafrique Esdras Kambale Bahekwa a été reçu en audience le 04 juin par le ministre en charge de l'énergie Bertrand Arthur Piri. La rencontre entre les deux personnalités a été axée essentiellement sur les relations d'amitié et de coopération entre la République Centrafricaine et la République Démocratique du Congo en matière de l'énergie. Les questions essentielles concernant l'interconnexion électrique entre les deux pays avec en toile de fond la mise en service de raccordement d'électrification de la ville de Zongo en RDC ont été abordées au cours de cette rencontre entre le membre du gouvernement Bertrand Arthur Piri et le diplomate congolais Esdras Kambale Bahekwa. Les discussions ont également porté sur les questions de ravitaillement du pays en carburant à travers les ports pétroliers congolais. (Source : abangui.com)

Gabon : Justice et loi - confusion autour de la défense de l’ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo

Au Gabon, l’imbroglio se poursuit autour du procès de Brice Laccruche. L’ancien directeur de cabinet de l’ex-président Ali Bongo est jugé devant la Cour criminelle spéciale pour détournement de fonds publics et blanchiment au sujet de prestations comptables à la présidence. Or ses cinq avocats ont décidé de boycotter les audiences qu’ils jugeaient déséquilibrées et partiales. Le juge a donc demandé qu’on nomme un avocat commis d’office pour remplacer l’un d’entre eux, créant la confusion autour de ce procès. La prochaine audience est prévue pour le 12 juin, le temps presse. Le président de la cour avait demandé qu’un avocat commis d’office remplace Me Anges Kevin Nzigou après le boycott des audiences. « Normalement, dans ce cas de figure, on se réunit avec les magistrats pour trouver une solution. Mais là, on ne m’a donné aucune explication. Peut-être parce que je défends Brice Laccruche depuis toujours, peut-être parce que je ne me laisse pas intimider », s’interroge Me Nzigou. ( Source : Rfi)

Niger : Lutte contre les attaques terroristes - Niamey crée une force de protection des sites stratégiques du pays

L'armée du Niger a annoncé la création d'une "force de protection", contre les attaques "terroristes" sur les sites "stratégiques", notamment les mines d'uranium et les puits pétroliers de ce pays qui combat depuis 2015 les violences jihadistes.Ce "commandement des forces pour la protection et le développement" vise à "mieux garantir la protection des sites et installations stratégiques", a expliqué mardi soir à la télévision le colonel Mounkaila Sofiani, le directeur des Etudes stratégiques au ministère nigérien de la Défense.« Il s'agit de prévenir les actes de sabotage, les attaques terroristes et toutes autres menaces sécuritaires sur les sites d’intérêt stratégique », a-t-il précisé. Cette force doit répondre "aux besoins pressants de sécurisation" du pays, selon lui.Parmi les endroits à protéger figurent les mines d'uranium (nord) et les puits pétroliers du nord-est avec "un accent (particulier)" sur le pipeline de près de 2.000 km qui achemine. (Source : afp)