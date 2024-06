Algérie: Constantine - Nécessité pour les entreprises de renforcer les systèmes électroniques de protection des données

Constantine — Plusieurs experts participants aux journées scientifiques de la 2ème édition du Salon du digital, de la numérisation et des technologies de l'information et de la communication, ConstanTIC, ont affirmé jeudi "la nécessité pour les entreprises administratives et économiques de renforcer les systèmes électroniques de protection des données pour affronter les cyberattaques et protéger les données privées".

Au cours de la troisième et ultime journée de cette manifestation organisée à l'hôtel Marriott du chef-lieu de wilaya, la professeur Nacira Ghoualmi Zine, directrice du Laboratoire des réseaux et systèmes et enseignante à l'Université d'Annaba, a indiqué que "le système électronique de protection des données est un ensemble de systèmes dont les pare-feu, les systèmes d'identification et de détection des logiciels malveillants que chaque entreprise doit avoir".

L'intervenante spécialisée dans la cybersécurité a porté l'accent sur l'importance majeure de ce domaine qui concerne la souveraineté numérique du pays étant effectivement liée à la sécurité nationale, l'identité nationale et ses valeurs et à l'économie du pays.

Professeur Salim Bachiri, directeur général de l'entreprise de la protection électronique, a souligné que selon des études menées en Algérie sur plusieurs entreprises ayant fait l'objet de piratages informatiques, il est possible d'assurer la sécurité informatique par l'Etat et de rattraper les pays développés dans ce domaine.

Il a également souligné la nécessité de sensibiliser les employés et les opérateurs du domaine administratif et de les former aux principes de la sécurité des données et les mettre en garde contre les erreurs qui peuvent être exploités par les cybercriminels pour pirater un système de données privées.

Il faut actuellement accorder, a-t-il ajouté, une priorité absolue à la formation de compétences en cybersécurité surtout que l'Etat a mis en place des dispositifs juridiques encourageants et des mesures d'organisation qui permettent de concrétiser cette vision.

A noter que plus de 30 conférences scientifiques ont été présentées durant les trois jours du salon ConstanTIC qui a connu la participation de près de 40 exposants.