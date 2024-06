Cameroun: Breakbulk Europe 2024 - Le port autonome de Kribi au Cameroun vante ses atouts

L'événement a réuni les professionnels du transport, notamment les compagnies maritimes, les prestataires logistiques, les industriels. Le port autonome de Kribi (PAK), au Cameroun, avait pour objet d'attirer les nouveaux trafics, sécuriser les investissements déterminants et et de vanter ses atouts.

Le PAK a rencontré les entreprises du secteur telles que AGK, DHL et CMA CGM. Il a présenté ses avantages dans le traitement des colis lourds ainsi que des solutions logistiques « pour répondre aux besoins spécifiques des industriels et de renforcer les relations avec les partenaires stratégiques ». Il était aussi question de promouvoir plusieurs projets, avec un trafic annuel de 10 millions de tonnes. 2 millions de tonnes concernent le trafic onshore dont 800 000 tonnes impliquent la marchandise en vrac que sont le bois, les engrais, le clinker et le gypse.

« L'importance du vrac pour le port de Kribi ne peut être sous-estimée. Le trafic de vrac représente non seulement une source substantielle de revenus, mais il est également essentiel pour le développement des industries locales, notamment la zone industrielle du port de Kribi. Les matières premières transformées et transportées sous forme de vrac, comme les gros équipements industriels, sont essentielles à la croissance économique de la région », lit-on dans "La lettre du PAK".

En sus, il a été question des échanges sur le trafic minéralier. Le PAK a révélé l'intérêt pour l'exploitation des mines, en cours de développement, précisément en ce qui concerne l'importation du phosphate, à travers ce port. Autant de projets qui nécessitent des investissements conséquents, mais surtout qui offrent de nouvelles opportunités de trafic.

Breakbulk Europe est le plus grand forum d'exposition et de formation au monde qui répond aux besoins des professionnels de la logistique traditionnelle des marchandises diverses et des cargaisons de projet. Une rencontre de réseautage où on peut échanger avec des centaines d'exposants et sponsors.