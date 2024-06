Maroc: Plaidoyer à Casablanca pour le développement du transport touristique en perspective de la Coupe du Monde 2030

Casablanca — Les intervenants lors d'une journée d'étude sur le transport touristique, organisée vendredi à Casablanca, ont plaidé pour le développement de ce secteur dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde de football 2030.

Dans leurs interventions lors de cette rencontre "Tourism Transport Industry Day", organisée par l'Organisation Marocaine du Transport Touristique (OMTT), ils ont noté que l'accueil par le Maroc aux côtés de l'Espagne et du Portugal de cet événement sportif planétaire représente une occasion exceptionnelle pour le Royaume de s'illustrer encore une fois par son sens de l'hospitalité et aussi de moderniser le secteur du transport touristique de manière à répondre aux attentes mondiales.

Lors de ce débat auquel ont participé des experts internationaux, des professionnels des secteurs du tourisme et du transport, ainsi que des représentants des secteurs public et privé, les intervenants ont souligné l'importance capitale d'une mobilité efficace et durable dans le succès de l'organisation de cette grand-messe du football mondial qui attire des millions de spectateurs et de visiteurs, insistant sur la nécessité du renforcement du secteur du transport touristique conformément aux principes de durabilité et d'innovation.

C'est d'ailleurs l'avis du président de l'OMTT, Mounir Chami qui a indiqué que cette journée d'étude organisée sous le thème "Destination Maroc 2030: Un nouvel horizon pour le transport touristique lors de la Coupe du Monde" s'inscrit dans le droit fil de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faire du Maroc un leader mondial du tourisme à travers notamment la mise à niveau du transport touristique.

D'où, pour lui, l'importance de ce débat dans l'échange des vues et de bonnes pratiques en faveur du développement d'un transport touristique fiable et durable et promouvoir après coup la destination Maroc et plus globalement l'économie nationale.

Et pour justement tirer vers le haut le secteur du transport touristique, il a fait savoir que l'organisation qu'il dirige a mis sur pied une stratégie intégrée qui repose sur quatre fondamentaux à savoir la réforme réglementaire, l'intégration du secteur informel, la promotion des compétences managériales et enfin la consolidation des synergies et de l'efficience dans la réalisation des objectifs fixés.

Pour sa part, Adil Barri, Directeur du département Marketing à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), a évoqué les efforts engagés par la Fédération en faveur de la promotion du tourisme sportif, citant les critères exigés par la FIFA dans le domaine du transport à savoir la priorité exclusive au transport en commun, un transport multimodal, la capacité de mobilisation d'une logistique de transport dans les périodes de rush, surtout après la fin des matchs et enfin, des moyens de transport durables.

Il a, à ce propos, assuré que le Maroc oeuvre inlassablement à l'accélération de la cadence de mise à niveau et d'optimisation des infrastructures de transport ainsi que la mise en place d'un transport performant et ce, pour pouvoir faire face à la très forte demande.

De son côté, Abderrahim Taïbi, directeur de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) a affirmé que son institut oeuvre, en partenariat avec l'OMTT, à la modernisation du transport touristique ainsi que l'amélioration des prestations fournies par les transporteurs et ce, dans le respect des critères de labellisation à savoir la sécurité et la qualité.

Dans une déclaration à la MAP, il a fait remarquer qu'il s'agit d'adapter sur ce registre les normes internationales en la matière avec les spécificités du Maroc, laquelle démarche fera l'objet d'une concertation entre les professionnels et les parties concernées, ajoutant que le label d'excellence est décerné au transporteur à l'issue d'une évaluation exhaustive, suivie par un contrôle périodique pour s'assurer que la conformité aux normes est toujours de rigueur.

Les débats lors de cette journée d'étude se sont déroulés dans le cadre de plusieurs sessions de discussions portant sur les thèmes, entre autres, "Développement durable dans le transport touristique", "Innovations technologiques" ou encore "Stratégies de partenariats public-privé".