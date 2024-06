Madagascar/Comores: Éliminatoires Mondial 2026 - Les Comores stoppées par un Madagascar relancé

Après deux victoires en deux journées, les Comores sont tombées ce vendredi face à Madagascar (1-2) lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Cusin partagent désormais la tête du groupe I avec leurs bourreaux du jour.

Le défi était de taille pour les Comores ; il fallait non seulement tenter de garder la tête du groupe I, mais surtout battre Madagascar, la bête noire, qui ne s'est jamais inclinée face aux Coelacanthes en neuf confrontations. La dixième ne sera pas non plus la bonne avec ce succès (2-1) des Barea dans ce derby de l'océan Indien.

Il faut dire que les Comores ont été littéralement cueillies à froid avec un but dans la première minute de jeu au FNB Stadium de Johannesburg où s'est exilé Madagascar pour cause de stade non conforme chez lui. Il a fallu en effet 56 secondes pour voir Rayan Raveloson ouvrir le score, bien servi par Loic Lapoussin, après une perte de balle de Rafidine Abdullah.

À lire aussiCoupe du monde 2026: calendrier et résultats des éliminatoires en Afrique

Une entame rêvée pour les hommes de Romuald Rakotondrabe qui pouvaient désormais voir venir. Ce sera carrément leur tactique pour faire déjouer les Comoriens qui ont multiplié les attaques stériles, pas aidés par un déchet technique criard surtout en première période.

%

En seconde période, les hommes de Stefano Cusin vont une nouvelle fois subir la loi des Malgaches avec un second but de Raveloson (66e) malgré leur domination.

Le Ghana en profite...

Les Coelacanthes ont pourtant eu des occasions franches pour revenir comme sur ce face-à-face manqué par Myziane Maolida devant Sonny Laiton (72e) ou cette frappe d'Adel Mahamoud sauvé sur sa ligne par Clement Couturier (76e). Il a fallu attendre les dernières secondes de la rencontre pour voir enfin le nouvel entrant El Fardou Ben trouver l'ouverture dans la défense adversaire (90+6). Mais c'était déjà trop tard.

Les Comores perdent ainsi la tête du groupe I à la différence de buts au profit de Madagascar. Le Ghana, vainqueur du Mali (2-1) jeudi, revient également à hauteur des deux équipes.

À lire aussiÉliminatoires Mondial 2026: Stefano Cusin et les Comores «n'osent pas encore rêver»