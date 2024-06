Sénégal: Dépositaire Central/Banque de Règlement - Faman TOURE réélu à la présidence du Conseil d'administration

M. Faman TOURE a été réélu à la présidence du Conseil d'administration du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) à l'issue de la réunion du Conseil d'administration, tenue le mercredi 22 mai 2024, à Abidjan.

Au terme de cette réunion, le DC/BR renseigne que les administrateurs de cette structure centrale du marché financier régional de l'Uemoa ont renouvelé leur confiance à M. Faman TOURE pour assurer la présidence du Conseil d'administration pour un mandat de trois ans.

M. Faman TOURE a remercié l'ensemble des membres du Conseil d'administration du DC/BR pour la confiance renouvelée et les a assurés de sa disponibilité à oeuvrer pour la mise en oeuvre de la vision et des ambitions de cette structure communautaire de service public, et la poursuite de sa politique de développement conformément au plan d'affaires 2021-2025.

Cette reconduction de M. Faman TOURE qui assure la présidence du Conseil d'administration du DC/BR depuis juin 2022 intervient dans le contexte de la fin du processus d'autonomisation du Dépositaire Central/Banque de Règlement.

Elu président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI) en juillet 2016, M. Faman TOURE a été réélu à la tête de cette Chambre consulaire le 28 août 2023 pour un deuxième mandat de six ans. Il fut enseignant en cycle ingénieur HEA et DUT à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro où il dispensa des cours sur les risk management et les risques divers.

Titulaire d'un Certificat d'administrateur de sociétés obtenu à Sciences Po Paris et d'un diplôme de Médiateur Professionnel de l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation de Bordeaux, M. Faman TOURE a bâti sa carrière de chef d'entreprises dans le secteur de l'assurance.