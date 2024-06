Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Congo et la Slovénie dynamisent leurs relations

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Slovénie, Henri Okemba, a présenté récemment les lettres de créance à la présidente de la République de Slovénie, Natasa Pirc Musar.

L'accréditation d'Henri Okemba en qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Slovénie est perçue comme « un espoir en vue d'un décollage de la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines », d'après les échanges entre lui et Natasa Prah, la cheffe du protocole diplomatique auprès du ministère serbe des Affaires étrangères et européennes.

Les deux interlocuteurs souhaitent voir cette coopération être dynamisée à la lumière « des riches et diverses potentialités dont chaque pays dispose ». Le diplomate congolais a salué « le dynamisme de l'économie slovène », tout en présentant « les énormes ressources naturelles et les opportunités d'investissement dont dispose le Congo », vantant les mérites de son pays en matière de protection de l'environnement. En outre, Henri Okemba s'est montré admiratif quant à la richesse économique de ce pays d'Europe centrale dont il a salué le niveau de vie de la population.

A l'issue de la présentation, Natasa Pirc Musar a exprimé sa satisfaction et a appelé à la création et au renforcement des relations bilatérales entre la Slovénie et le Congo.

Signalons que les relations diplomatiques entre le Congo et la Slovénie ont été établies depuis le 19 avril 2007 à New-York, aux États-Unis d'Amérique. Elles n'ont jamais été concrétisées par un quelconque accord de coopération qui aurait pu sous-tendre et sceller les liens séculaires d'amitié entre les deux pays.

En marge de la présentation de ses lettres de créance auprès de la présidence de la République de Slovenie, Henri Okemba a eu une série d'audiences, entre autres, avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education, des Sciences et Innovation, Eva Knez, et avec le président de la Chambre de commerce et industrie, Tibor Simonka. Ces échanges ont pour objectif d'installer la coopération, selon le diplomate congolais.

« Nous avons parlé pratiquement de toutes les questions, non seulement des difficultés mais aussi des atouts. Le travail qui reste à faire c'est de nous retourner vers les autorités de notre pays, faire le rapport et surtout travailler avec les différentes chambres de commerce qui sont au Congo et pouvoir bâtir ce qui pourrait être l'élément déclencheur de cette coopération. Dans notre cahier de charges, nous avons pour objectif de faire en sorte que la coopération entre le Congo et les pays qui sont sous notre juridiction puisse s'installer réellement. À la base de cette installation, ce sont des chambres de commerce », a-t-il dit.

« Au cours de cet échange, le président de la Chambre de commerce slovène a montré tout son intérêt, parce qu'il connaît les atouts du Congo et nous aussi sommes à la recherche de certaines opportunités pour développer notre pays, et permettre à la jeunesse d'aller de l'avant. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant », a précisé Henri Okemba.

Notons que l'ambassadeur Henri Okemba avait présenté, le 20 avril dernier, les copies figurées de ses lettres de créance.