Afrique de l'Ouest: BRVM Awards - Le Groupe AllAfrica Global Média primé Média financier de l'année

« Le Groupe AllAfrica Global Média la première plateforme panafricaine d'informations est honoré de recevoir le Prix du média financier de l'année. Ce moment marque une étape significative dans notre parcours, affirmant l'importance de fournir des informations financières précises et pertinentes. Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à la BRVM pour cette reconnaissance. » Cette phrase est un extrait du bref discours de Mariama Ba, Directrice régionale francophone porté par Stéphane Fanny Ipoté. C'était à Abidjan, à l'occasion de la 5ème édition des Brvm Awards qui s'est ouverte le 6 juin 2024.

Cette 5ème édition des Brvm Awards avait pour thème : « La technologie au cœur des marchés de capitaux : quels enjeux pour l'actionnariat populaire ? ».

Mariama Ba dédie ce prix à l'équipe d'AllAfrica

Mariama Ba, représentée pour la circonstance par Stéphane Fanny Ipoté, en recevant ce prix a dit qu'elle le dédiait à l'équipe d'AllAfrica ainsi qu'aux lecteurs.

« Nous avons réussi à créer des contenus qui non seulement informent mais inspirent également notre audience. Nous dédions ce prix à tous nos lecteurs qui, chaque jour, cherchent à s'informer sur notre plateforme. Cette récompense renforce notre engagement à continuer de fournir des informations de qualité et à contribuer positivement à l'écosystème africain. Merci pour cet honneur incroyable. », a ajouté la Directrice régionale Francophone du Groupe AllAfrica Global Média.

Juste avant, dans son discours, le Directeur général de la Brvm, Edoh Kossi Amenounve a indiqué que cette 5ème édition des Brvm Awards a pour thème : « La technologie au cœur des marchés de capitaux : quels enjeux pour l'actionnariat populaire ? ».

Selon lui, célébrer l'excellence est sans doute l'une des plus belles expressions de la valorisation des efforts humains. « Renforcer ses compétences pour élargir ses horizons, c'est encore mieux car l'excellence doit se cultiver en permanence et se perpétuer. C'est cela la philosophie des Brvm Awards qui sont devenus désormais une tradition sur notre marché financier régional. Nous sommes déjà à la cinquième édition. Que de chemins parcourus ? Que de défis relevés et surtout que d'adaptations aux mutations constantes de notre environnement de ce rendez-vous annuel des acteurs du marché financier régional », a déclaré le patron de la Brvm.

Aussi, il n'a pas manqué d'ajouter que « les Brvm Awards sont pour nous le cadre par excellence d'échanges pour discuter des sujets d'intérêts communs en vue d'identifier les difficultés et de dégager des pistes de solutions pour assurer un développement harmonieux à long terme de notre marché.

Edoh Kossi Amenounve a indiqué que le thème de la 5ème édition est d'actualité dans un contexte où le monde a amorcé, depuis cette dernière décennie, une quatrième révolution industrielle qui se caractérise par un ensemble de technologies combinant les mondes physiques, numériques et biologiques, et qui ont tendance à impacter toutes les disciplines, les économies, et les industries.

« Le secteur financier en général et les marchés de capitaux en particulier, ne sont pas en reste. Les Bourses sont devenues électroniques depuis le début des années 80 et les transactions à hautes fréquences sont au cœur des opérations boursières depuis le début des années 2000 », a fait savoir le directeur général de la Brvm. Il a indiqué que durant ces Brvm Awards, plusieurs sujets seront abordés. Il s'agit notamment de l'innovation face à la fois à la transition numérique et écologique dans l'Uemoa, le juste équilibre entre les innovations technologiques et la prise de risques en finance, l'impact de l'Intelligence artificielle sur les activités de marché et la Cybersécurité et la Cyberdéfense.

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) est commune à l'ensemble des huit pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uémoa) à savoir : le BENIN, le BURKINA FASO, la COTE D'IVOIRE, la GUINEE-BISSAU, le MALI, le NIGER, le SENEGAL et le TOGO. La Brvm est à la fois un succès économique, politique, institutionnel et technique. Il s'agit de la seule Bourse au monde partagée par plusieurs pays, totalement électronique et parfaitement intégrée. La Brvm dont le siège est à Abidjan en Côte d'Ivoire, a été créée en 1996.