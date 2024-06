Gabon: La 10ème édition des Sambas Professionnels - rencontres, échanges et partage d'expériences au rendez-vous !

Du 24 au 29 juin 2024, Libreville accueillera la 10ème édition des Sambas Professionnels, un événement majeur organisé par l'ONG Sambas-Labs, dédié à l'inspiration, l'orientation et la formation des jeunes en vue de leur autonomisation. Cette année, l'événement se déroulera sous le thème "la Résilience", un thème particulièrement important, dans un contexte de transition.

Les Sambas Professionnels 2024 : Un tremplin de formation et de solidarité. Au cours de cette semaine riche en apprentissage et en partage d'expériences, les participants bénéficieront de :

* Formations pratiques : Des ateliers et des masters class animés par des experts dans des domaines tels que l'entrepreneuriat, la création de contenu numérique, le journalisme, l'économie sportive, la culture, la bonne gouvernance, le leadership et le développement personnel.

· Renforcement des capacités : Des sessions de coaching et de mentorat pour aider les participants à développer leur potentiel et à concrétiser leurs aspirations.

· Mise en réseau : Des opportunités de rencontrer des professionnels, des entrepreneurs et des leaders inspirants pour nouer des contacts et élargir leur horizon professionnel.

* Des renforcements de capacités pour les professionnels : Des ateliers et des conférences seront organisés pour permettre aux professionnels de se mettre à jour sur les dernières tendances et de développer leurs compétences.

Quel intérêt revêt aujourd'hui cette 10ème édition des Sambas Professionnels ?

Un investissement pour l'avenir du Gabon. En investissant dans le développement des compétences et de la résilience des jeunes, les Sambas Professionnels contribuent à préparer le Gabon pour un avenir prometteur. En effet, une jeunesse autonome, résiliente et entreprenante est le moteur du progrès économique et social d'une nation.

Les Sambas Professionnels : Pour l'employabilité, la reconversion et l'autonomisation

Depuis 2014, les Sambas Professionnels ont permis à plus de 1867 personnes de se former et de s'insérer sur le marché du travail. L'événement est devenu une référence en matière d'employabilité, de reconversion, de réseautage, de formation, de réinsertion et d'autonomisation des populations au Gabon et dans la région. C'est une occasion unique de développer des compétences et de booster des carrières !

Pour plus d'informations sur les Sambas Professionnels 2024 et pour vous inscrire, veuillez visiter le site web officiel ou contacter les organisateurs.