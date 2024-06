Gabon: Le Président de la Transition inaugure le nouveau square Ntchoréré de Libreville

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour à l'inauguration du nouveau Square Ntchoréré sis au Boulevard de l'indépendance à Libreville. Un espace entièrement réhabilité par les autorités du CTRI 60 ans après

l'inauguration du monument de l'illustre disparu par le Président Léon Mba.

Cette marque de reconnaissance est consécutive à l'hommage rendu le 2 juin dernier à Airaines en France par le Chef de l'Etat à celui qui est considéré comme le symbole de l'engagement et du sacrifice d'un digne fils du Gabon mort en héros le 7 juin 1940 en France pour défendre la liberté et l'égalité .

Cette cérémonie solennelle a vu la participation de plusieurs illustres personnalités telles que le maire de la Commune d'Airaines monsieur Albert Nicolas Noblesse, les membres du CTRI, le Premier ministre et les membres du gouvernement de la Transition, le corps diplomatique accrédité au Gabon, les Présidents des institutions, les Commandants en Chef des Forces de Défense et de sécurité, les troupes françaises en service au Gabon, la famille de l'illustre disparu et bien d'autres.

Au titre des temps forts qui ont marqué ces moments, l'on note une série de décorations à titre honorifique des médailles des ordres nationaux et de reconnaissance des Forces de Défense et de Sécurité, la bénédiction du monument par l'Archevêque métropolitain de Libreville, les allocutions de

%

circonstance des maires de Libreville et d'Airaines et du Commandant en Chef des Forces armées gabonaises,le dévoilement de la plaque inaugurale par le Chef de l'Etat.

En outre, l'on a également assisté à l'exécution de la sonnerie aux morts suivie de trois coups de canon, à la remise symbolique de la terre d'Airaines par le maire de ladite commune au Président de la République, à un rituel traditionnel de la communauté ethnique à laquelle appartenait le disparu et

au défilé militaire auquel prenaient part toutes les composantes des Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu'un détachement des éléments français en service au Gabon.

Né en 1896, le Capitaine Charles Borromée Messani Yi Ntchoréré, pur produit des écoles militaires françaises fut Commandant de la 5e compagnie du 53e Régiment d'Infanterie Coloniale Mixte sénégalais ( RCIMS). Il fut à la tête de plusieurs compagnies militaires dans différentes zones de conflits au monde

et fit ses classes au Maroc, en Syrie, au Sénégal entre autres avant de rejoindre le champ de bataille de la commune d'Airaines en France où il y laissa sa vie au cours de la seconde guerre mondiale.

En hommage à son dévouement et à sa bravoure, une commémoration se déroule chaque année à la date anniversaire de sa disparition en France et au Gabon, sa terre natale.

Pour la commémoration du 84e anniversaire de son décès placée sous le thème " Patriotisme au service de la nation", le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, attaché aux valeurs d'engagement sans réserve, de courage et du sens élevé de l'honneur incarnées par ce digne fils du Gabon, a par cette série d'hommages rappelé aux soldats et aux citoyens gabonais la nécessité de s'approprier lesdites valeurs afin de bâtir une nation forte et responsable.