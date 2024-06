Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Juin 2024

Niger : Affaires militaires- Plus de 269 soldats américains sur 946 ont déjà quitté le pays

Plus de 269 soldats américains sur 946 ont déjà quitté le Niger, à la suite d’un accord signé en mai entre Washington et le régime militaire de Niamey qui a voulu ce départ, ont annoncé vendredi les deux parties dans un communiqué conjoint publié à Niamey.« Depuis la signature de l’accord sur le retrait des troupes américaines le 19 mai 2024, plus de269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériels ont déjà quitté le Niger », indique le communiqué signé par le chef d’état-major de l’armée de terre du Niger, le colonel Mamane Sani Kiaou, et le général de division Kenneth Ekman, du ministère américain de la Défense. Il a été publié à l’occasion d’une cérémonie à la base militaire 101 à Niamey organisée pour le départ d’autres soldats américains dont le nombre n’a pas été précisé et qui, précise le texte, marque « le début officiel du retrait du personnel et des équipements militaires américains ». (Source : Afp)

Guinée : Accusations du Département d’Etat – La réaction de Conakry

Dans un rapport publié le 04 juin 2024, le Département d’État Américain a porté de graves accusations contre le Gouvernement guinéen.Sur la note d’une vingtaine de pages consultées par Africaguinee.com, les autorités américaines mentionnent que la situation des droits de l’Homme en Guinée n’a pas connu d’évolution significative au cours de l’année (2023). Le rapport consultable ici fait état de problèmes importants en matière de droits de l’Homme, y compris des restrictions graves à la liberté d’expression ou des menaces de violence contre des journalistes. La liste est longue. Le Département d’Etat accuse le gouvernement de n’avoir pas pris de mesures crédibles permettant d’identifier et de sanctionner les fonctionnaires susceptibles d’avoir commis des violations des droits de l’Homme. Interrogé sur ces accusations, le ministre guinéen des Affaires Étrangères a précisé que le Gouvernement guinéen n’a pas encore reçu de lettre officielle sur ces accusations. Dr. Morissanda Kouyaté relève toutefois que la Guinée est un pays indépendant qui n’a pas de maîtres. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Les armées burkinabè et nigérienne neutralisent plusieurs terroristes et récupèrent du matériel

Le samedi 8 juin 2024, les armées burkinabè et nigérienne ont encore uni leurs forces pour contrer les terroristes qui troublent la quiétude de leurs vaillantes populations. C’est ainsi qu’elles ont mené un assaut rapide sur une position terroriste située dans la zone de Boenga, région du Sahel. Des terroristes seront neutralisés et du matériel récupéré dont un important stock de produits alimentaires. Toujours ce 8 juin, la vigilance des Forces combattantes a permis d’éviter le pire à Seguenega dans la région du Nord. Tout commence par les guetteurs aériens qui ont aperçu une colonne terroriste à motos suivie d’un pick-up, fonçant à vive allure sur la commune. En cours de route, certains bandits et le véhicule où se trouve probablement leur chef, s’arrêtent et se camouflent sous un grand arbre, laissant le reste de la colonne poursuivre son chemin. Au niveau du village de Loubré, ces malfaiteurs marquent à nouveau un arrêt qui sera le dernier. (Source : Aib)

Cote d’Ivoire : Autoroute du Nord - 5 morts dans un accident de la circulation

Ce samedi 8 juin 2024 à 10h51, la 7e compagnie est alertée pour un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord, précisément sur la voie du sud, au PK 18. Sur les lieux, il s'agit d'une collision entre un camion remorque et un véhicule de particulier. Bilan fait état de 06 victimes dont 5 décès. Par ailleurs, selon le Gspm,01 a refusé de se faire évacuer et a signé une décharge de responsabilité. (Source : fratmat.info)

Mali : Grève des banques et entreprises pétrolières- Le mouvement reconduit

Le Syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali (Synabef) a reconduit son mouvement de grève entamé jeudi dernier, pour une durée initiale de 72 heures, pour protester contre l'arrestation de Hamadoun Bah secrétaire général dudit syndicat sous mandat de dépôt depuis mercredi pour « faux et usage de faux » mais aussi « injures » et « diffamation ».« Le bureau exécutif national du Synabef, suite à sa réunion extraordinaire de ce samedi et après une analyse sérieuse de la situation, décide de la poursuite de l'arrêt du travail à compter du 09 juin jusqu'à la libération totale de camarade Hamadoun Bah, secrétaire général ainsi que de tous les camarades détenus au commissariat de police du 5ème arrondissement », a déclaré, dans un communiqué, Abdoulaye Keïta, 1er secrétaire général adjoint.( Source : A A)

Rca : Sanction contre TAMOIL- Pénurie de carburant et menace de réquisition des stations-service

Une amende de 200 millions de FCFA (environ 305 000 euros) a été infligée le 5 juin 2024 à la société de distribution d’hydrocarbures TAMOIL en Centrafrique. Le ministère des Hydrocarbures l’accuse de créer une pénurie artificielle de carburant dans le pays. Cette sanction s’accompagne d’une menace de réquisition des stations-service de TAMOIL si la situation ne s’améliore pas rapidement. Le ministère reproche à l’entreprise de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d’approvisionnement et de distribution du carburant. La pénurie de carburant en Centrafrique est un problème récurrent qui affecte la population et l’économie du pays. Cette situation est souvent due à des problèmes d’approvisionnement, de stockage et de distribution. (Source : abangui.com)

Sénégal : Football/Elimination coupe du monde 2026- Après Mané, Nicolas Jackson forfait face à la Mauritanie

Déjà privé de Sadio Mané, absent de ce rassemblement de juin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal sera aussi privé de Nicolas Jackson pour le match face à la Mauritanie, dimanche. L’attaquant de Chelsea souffre d’une grave blessure musculaire. Tenu en échec par la RDC (1-1) jeudi dernier, le Sénégal joue ce dimanche son quatrième match dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Téranga affrontent la Mauritanie demain soir au stade de la capitale, à Nouakchott. Pour cette rencontre, les champions d’Afrique 2021 seront privés de plusieurs de leurs cadres. En effet, déjà privé de Sadio Mané, le Sénégal fera également sans Nicolas Jackson face aux Mourabitounes. L’attaquant de Chelsea est forfait, victime d’une grave entorse à la cheville. Une mauvaise nouvelle pour les Lions qui feront avec un effectif diminué face aux mauritaniens. (Source : adakar.com)