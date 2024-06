Algérie: Le PDG de Sonatrach rencontre à Pékin son homologue de CNPC

ALGER — Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a rencontré à Pékin, le PDG de China National Petroleum Corporation (CNPC), Hou Qijun, avec lequel il a évoqué plusieurs sujets liés notamment à la coopération dans le domaine des hydrocarbures, a indiqué vendredi un communiqué du groupe.

Les rencontres bilatérales entre les délégations des deux compagnies ont porté sur "des sujets liés aux hydrocarbures, aux énergies nouvelles et renouvelables, à la transformation numérique et aux technologies avancées dans l'exploration et la production des hydrocarbures", précise la même source.

La compagnie CNPC est "le plus grand producteur et fournisseur de pétrole et de gaz en Chine, en sus d'être l'un des plus grands fournisseurs de services pour les champs pétrolifères au monde. Ses opérations couvrent toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière et elle jouit d'une réputation mondiale dans le domaine des infrastructures d'ingénierie", selon le communiqué.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des "efforts de Sonatrach visant à explorer de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement avec les entreprises chinoises partenaires," a permis de passer en revue "les moyens de renforcer les relations existantes et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération avec CNPC, un acteur majeur du secteur pétrolier mondial reconnu pour son expertise technologique".

Les énergies nouvelles et renouvelables ont également constitué un "point important" des discussions entre les deux parties, conformément aux "efforts de Sonatrach pour moderniser et améliorer ses opérations à travers la transformation numérique et l'adoption de technologies avancées," a ajouté la même source.

Cette visite et les discussions qui ont eu lieu ont permis de "mettre en lumière la volonté de Sonatrach de renforcer et d'élargir ses partenariats stratégiques avec les entreprises chinoises," a conclu le communiqué.