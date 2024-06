Algérie: Djelfa - 'Saut qualitatif' dans le domaine de l'aquaculture entre 2020 et 2024

DJELFA — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Ahmed Badani a annoncé, jeudi depuis Djelfa, que son secteur avait enregistré entre 2020 et 2024 un "saut qualitatif" dans le domaine de l'aquaculture, ce qui a permis d'augmenter la production globale annuelle à près de 7.000 tonnes.

"Nous avons relevé, entre 2020 à 2024, un saut qualitatif" dans le domaine de l'aquaculture, en eau de mer comme en eau douce, et un développement croissant qui a permis d'augmenter la production globale annuelle à près de 7.000 tonnes", a indiqué M. Badani lors d'une visite de travail dans la wilaya de Djelfa, précisant que "la production devrait atteindre 12.000 tonnes d'ici à la fin de l'année, soit une hausse de plus de 5.000 tonnes, soit un taux de croissance de +71%".

Durant la même période, plusieurs réalisations et projets productifs ont été recensé dans le domaine de l'aquaculture en eau douce, avec 55 projets productifs, dont 23 entrés en production entre 2020 et le premier trimestre de 2024, soit un taux de croissance égal à 8,71% par rapport à 2019, outre 16.000 bassins d'irrigation ensemencés de près de 3 millions d'alevins de tilapia, et 22.000 agriculteurs exerçants l'activité d'aquaculture intégrée à l'agriculture, alors que leur nombre ne dépassait pas les 3.300 en 2020.

A cette occasion, le ministre a rappelé les incitations et avantages fiscaux prévus par la loi des finances de 2024, visant à encourager l'investissement dans la filière de l'aquaculture, notamment l'exonération des coopératives de pêche et d'aquaculture des impôts sur le bénéfice des sociétés (IBS), l'exonération des droits douaniers et l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'importation des aliments de l'aquaculture, outre la réduction du taux d'impôt à hauteur de 9% sur la TVA et de 5% sur l'importation d'alevins et de poissons, et l'institution d'une prime incitative de 50DA/kg de tilapia produit au profit des aquaculteurs.

%

Le ministre a entamé sa visite à Djelfa, depuis le chef-lieu de la wilaya, en écoutant un exposé exhaustif sur les indicateurs socio-économiques de l'activité aquacole dans la wilaya qui dispose de 168 bassins d'irrigation agricole exploitable dans le domaine de l'aquaculture, en sus de cinq (5) projets réalisés en aquaculture ayant été ensemencés avec 69.000 alevins de tilapia.

Par la suite, M. Badani a présidé la cérémonie de signature par la Direction de wilaya de la pêche et des productions halieutiques de trois conventions de coopération avec respectivement l'université de Djelfa, la direction des services agricoles, ainsi que la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la même wilaya.

Des attestations et des autorisations d'agrément de projets aquacoles ont été, en outre, remises à un groupe de jeunes investisseurs.

Dans la commune de Dar Chioukh, M. Badani a inspecté une ferme aquacole en eaux douces qui contient 29 bassins hydriques d'une capacité d'accueil de plus de 400.000 alevins de tilapia et 200.000 alevins de poissons d'ornement. La ferme renferme également un incubateur, dont la capacité de production peut atteindre 10.000 unités de poissons d'eaux douces dans l'année, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

Dans la commune d'Ain Oussara, le ministre a inspecté une ferme aquacole intégrée à l'agriculture, et a supervisé l'opération d'ensemencement de 50.000 alevins de tilapia, avant de s'enquérir dans la même commune d'un projet d'unité de fabrication d'aliments pour poissons, dont la capacité de production atteint 6.000 tonnes d'aliments annuellement.

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques a clôturé sa visite dans la wilaya de Djelfa par l'inspection d'une entreprise privée de production des petits tilapia monosexe, dont la capacité de production annuelle peut atteindre 2 millions d'unités.