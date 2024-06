Afrique: Election de l'Algérie au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour la période 2025-2027

NEW-YORK (Nations-Unies) - L'Algérie a été élue vendredi, avec une très large majorité de 185 voix sur les 190 pays ayant participé au vote, en qualité de membre au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour un mandat de 3 ans, à compter du 1 janvier 2025 au 31 décembre 2027.

Avec cette élection qui a eu lieu, le 7 juin 2024, à New York, lors de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Algérie devient membre de cet organe principal de l'ONU, pour la huitième fois de son histoire. En effet, l'Algérie y a déjà siégé pour les périodes 1964-1966, 1979-1981, 1983-1985, 1990-1992, 1998-2000, 2007-2009 et 2011-2013, rappelle t-on.

Cette brillante élection reflète la confiance dont jouit l'Algérie au sein de l'ONU et marque une reconnaissance avérée de sa capacité à apporter l'expertise et l'engagement nécessaires en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030.

L'Algérie consolide ainsi encore davantage sa présence au sein des instances les plus influentes des Nations Unies.

A travers cette élection, la diplomatie algérienne, et en application des directives du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ambitionnera de contribuer de manière significative à l'élaboration de recommandations politiques innovantes, susceptibles d'accélérer la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030, ainsi que le renforcement du développement, qui est la voie essentielle pour combler les disparités au sein et entre les nations, et ce, en étroite collaboration avec les autres parties prenantes de l'ECOSOC.

L'Algérie s'assigne des objectifs de la plus haute importance durant son mandat au conseil, parmi lesquels : le renforcement de la solidarité internationale, la contribution au développement social et économique, faire face aux défis liés à l'occupation étrangère et à l'application du principe d'autodétermination, les contributions aux fonds internationaux et régionaux dédiés au financement des activités de développement ou à l'aide humanitaire, ainsi que l'encouragement des flux d'investissements étrangers directs.

L'Algérie demeure résolue à s'engager en faveur de la coopération multilatérale et du développement mondial, et à promouvoir les valeurs fondamentales au coeur de la mission des Nations Unies que sont "la paix, le développement et les droits de l'homme".

Le Conseil économique et social représente l'un des principaux organes des Nations-Unies, et il est considéré comme la principale plateforme chargée de discuter les questions économiques, sociales, culturelles, de santé, de droits de l'homme, de femmes et des jeunes. Il est également chargé de coordonner les activités des organes, agences et programmes concernés des Nations Unies.

Cet organe est composé de 54 membres, dont 18 sont élus chaque année par l'Assemblée générale de l'ONU pour un mandat de trois ans.