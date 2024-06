Madagascar: N1A - Zone Est - Le Basketball Club de Boeny qualifié en Élite 8

Le Cospn affronte le Cosfa tandis que le BCB défie l'Ascut en demi-finales du championnat de Madagascar de la zone Est à Toamasina ce jour.

Avec trois victoires en cinq matchs, le Basketball Club de Boeny (BCB) a décroché sa place pour les quarts de finale. Dans le derby opposant deux clubs de Boeny, le BCB et le SBBC (Sôma Beach Basket Club), le premier a remporté la victoire avec un score de 85 à 73 lors du championnat national de basketball de la zone Est qui se joue actuellement à Toamasina.

"Les trois victoires obtenues durant les phases de poule représentent le résultat d'un travail acharné et de sacrifices consentis par mes joueurs, malgré les conditions météorologiques exigeantes de Mahajanga. C'est avec une grande satisfaction que nous atteignons notre objectif principal : nous qualifier pour les quarts de finale. Mes joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et je suis fier de leur engagement", partage Anilha Anthony, président du BCB Boeny.

Les premier et deuxième quart-temps ont été très équilibrés avec un léger avantage pour les basketteurs du Sôma Beach Basket Club. Dès le début du troisième quart-temps, les joueurs du BCB, plus combatifs et conquérants surtout aux rebonds (défensifs et offensifs), ont commencé à se détacher.

Lanterne rouge

À moins de 4 minutes et 15 secondes de la fin du troisième quart-temps, le BCB avait pris l'ascendant avec un score de 52-49, puis rapidement 56-49. À trois minutes de la fin de cette période, le BCB avait accumulé cinq fautes d'équipe. Malgré l'opportunité offerte par les lancers francs, le SBBC n'a pu réduire l'écart et se trouvait alors mené 50-56 (-3'). La domination des joueurs d'Anilha Anthony s'est maintenue, leur expertise dans les rebonds offensifs leur permettant de creuser l'écart à plus de 10 points, affichant un score de 50-60, puis 62-50 à deux minutes du terme du troisième quart-temps. Les deux équipes ont finalement atteint la pause avec un score de 62-57 en faveur du BCB, à la fin de ce quart-temps.

Le quatrième quart-temps a été une démonstration de force des joueurs du BCB Boeny. À mi-parcours du quatrième quart-temps, le Basket Club de Boeny menait de +11, 76-65 puis 78-67 et 80-73 à une minute et 13 secondes de la fin du match.

Sur une dernière attaque des joueurs du BCB Boeny, Ahamada Ibrahim Aziz Raharisoa a réussi un dunk qui a reçu l'ovation des spectateurs présents en nombre dispersé dans le gymnase. Au match de demi-finale qui se joue ce jour, le club de Basketball Club Boeny affronte le club de l'Association Sportive de la Commune Urbaine de Toamasina.

Le Cospn, invaincu lors des cinq matches de la phase de poule, affronte le club de Cosfa en demi-finale de la coupe de la zone Est (appellation de la phase finale). L'As Fanalamanga, lanterne rouge qui n'a connu aucune victoire, cinq défaites en cinq sorties, est reléguée en N1B.